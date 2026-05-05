A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó egyik cég környezetében mérgező anyagokat talált a Greenpeace

Súlyos szennyezést talált a Greenpeace a Vértesi Környezetgazdálkodási (VKG) Zrt. telephelye melletti Pénzes-patakban, írja sajtóközleményében a környezetvédő szervezet. A Greenpeace szakértői a Magyar Hang értesítése után végeztek méréseket Pusztavám és Oroszlány térségében: a szervezet beszámolója szerint a helyszínen a víz feltűnően olajos és kátrányszagú volt, ráadásul a mérések is visszaigazolták ezeknek az anyagoknak a jelenlétét a környezetben. A helyi civilek már korábban is ellenezték a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó VKG Zrt. Pusztavám és Oroszlány térségében végzett tevékenységét: a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal áprilisban megtiltotta a cég hulladékkezelési tevékenységének folytatását miután egy tartály túlcsordulása miatt olaj folyt a helyi vizekbe.

A Greenpeace a VKG Zrt. meddőhányójából kifolyt anyagokból is mintát vett: az illékony kőolaj szénhidrogén (VPH C5-C12) koncentráció 332 mikrogramm/liter volt, és a naftalin koncentráció is aggasztóan magas, harmincszoros értékkel lépte át a megengedett határértéket. Ráadásul a megvizsgált üledékminta rákkeltő benzolt is nagy mennyiségben tartalmazott, illetve a patak vizében kiemelten mérgező arzént, bórt, cinket, ólmot és nikkelt is találtak. Bár a felszíni vizekben található alumínium mennyiségének nincs megszabott határértéke, a Greenpeace mérései szerint a mintában talált 12,8 mg/l közel hetvenszerese az ivóvízre meghatározott határértéknek, ami meghaladja a halakra biztonságos koncentrációt.

A Greenpeace mostani lépései között szerepel, hogy a részletes vizsgálati eredményeket hivatalosan is eljuttassa a hatóságokhoz. A szervezet célja, hogy az illetékes szervek haladéktalanul vizsgálják felül a VKG Zrt. teljes tevékenységét, különös tekintettel a meddőhányóra és a Cica-homok térségére. Emellett azt is sürgetik, hogy a hatóságok akadályozzák meg minden olyan anyag további beszállítását a területre, ami a megengedett szennyezettségi határértékeket meghaladja. Ráadásul ez nem egyedi eset, ugyanis a közlemény szerint „jogszerűségi aggályokat felvető gyakorlat zajlott a cégcsoport részéről Almásfüzitőn is, ahol a Tatai Környezetvédelmi Zrt. a vörösiszap befedésére hivatkozva veszélyes hulladékok tömegét rakta le a Natura 2000 ökológiai hálózat részének számító Duna-part melletti területre.”

