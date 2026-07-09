A ChatGPT új hangmódja már tényleg olyan, mintha egy sci-fi film AI-jával beszélgetnél

Teljesen megújult a ChatGPT hangmódja, így a chatbottal folytatott beszélgetés már jóval természetesebbnek hat, miközben a válaszai sokkal okosabbak lettek. Az új generációs GPT-Live hangmodellek szerdai bejelentése az OpenAI egyik legnagyobb dobása lehet a ChatGPT 2022-es debütálása óta.

Az új hangmódot, ami szerda este óta az ingyenes és előfizetős felhasználóknak Magyarországon is elérhető, a chatablak jobb alján lévő kék hullámforma ikonra nyomva tudjuk aktiválni. Ezután elkezdhetünk beszélgetni a GPT-Live-val, ami egy emberi beszélgetőpartnerhez hasonlóan akkor is hallja, amit mondunk, amikor éppen válaszol nekünk. Ez annak köszönhetően, hogy a GPT-Live-1 és GPT-Live-1 mini teljes duplex architektúrára épülnek.

A ChatGPT új hangmódja, amit a GPT-Live modellek működtetnek Fotó: Tóth András/Qubit

A GPT-Live beszél magyarul, gyors oda-vissza párbeszédre képes, és olyan fordulatokkal jelezi, hogy figyel, mint az „aha”, a „hmm”, és az „értem”. A válaszait bármikor megszakíthatjuk, és megállhatunk egy pillanatra, amíg végiggondoljuk, hogy mit szeretnénk mondani neki. A GPT-Live használata során kilenc átdolgozott beszédhang közül választhatunk, és egyes válaszokat az Apple Siri asszisztenséhez hasonlóan képes vizuálisan is megjeleníteni, például ha a másnapi időjárásra vagyunk kíváncsiak, vagy egy étterem helyét keressük a városban.

A GPT-Live a válaszadáshoz jelenleg a GPT-5.5 modelleket, köztük a válaszaikat jobban átgondoló érvelő modelleket használja. Így a beszélgetés közben internetes keresés révén meg tudja nekünk nézni a legfrissebb fejleményeket, valamint komplexebb tudományos kérdéseket is pontosabban válaszol meg. A GPT-Live ráadásul az idő múlását is képes érzékelni, így megkérhetjük például arra, hogy indítson nekünk egy 20 másodperces visszaszámlálót, amíg lefő a kávénk.

„Tényleg nagyon jó, és sokkal közelebb visz ahhoz a sci-fibe illő élményhez, amikor az ember egy AI-jal beszélget” – írta szerdán az X-en Ethan Mollick, a Pennsylvaniai Egyetem AI-szakértője, aki szerint ez annak tudható be, hogy a ChatGPT új beszélgetős üzemmódja sokkal okosabb. Saját kezdeti tesztjeink megerősítik Mollick tapasztalatait, a GPT-Live tényleg jelentős ugrásnak érződik a chatbotok korábbi hangmódjaihoz képest.