Kiélezett verseny alakult ki a 2027-es év madara címéért, a végső győztes csak rajtad múlik!

Még eldöntheted, hogy melyik bagolyféle legyen az év madara 2027-ben: a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesült idei versenyében három faj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik mérkőzik meg egymással.

Három bagolyfaj pályázik a 2027-es év madara címre, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik Fotó: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)

Az éjszakai életmódjuk miatt ezeket a madárfajokat kevesebben ismerik, pedig mindhárom előfordul emberi környezetben. Az MME szerint aki figyelmesen jár-kel, az településeken is rendszeresen találkozhat velük (megnyugtatom az olvasót, még nekem se sikerült).

A július 10-én indult szavazás állása péntek délben elég szoros, jelenleg a füleskuvik vezet a szavazatok 44 százalékával, őt követi a gyöngybagoly 39 százalékkal, és a macskabagoly durván lemaradt a szavazatok 18 százalékával. Mivel a szavazás július 31-én éjfélig tart, még bármi történhet és a macskabagoly-rajongók is felébredhetnek.

De mit kell tudni az éjszaka leple alatt vadászó versenyzőkről? A füleskuvik fakéreg mintázatú tollazatával tökéletesen belesimul környezetébe, ellenben nyári éjszakákon lágy füttyögésével könnyen elárulja magát.

Így néz ránk egy füleskuvik, amikor a szavazatunkért küzd Fotó: MME

A gyöngybaglyot világos alapszínű és sötéten gyöngyözött mintázata miatt sokan felismerik az MME szerint, és még mesés történetekben és egyéb művészi alkotásokban is felbukkan.

Íme a gyöngybagoly Fotó: MME

A tél végétől a macskához hasonló nyávogó kiáltásairól felismerhető macskabagoly is jól álcázza magát, még nappal is simán elsétálhatunk a fatörzs színű állat mellett.

Ő pedig a macskabagoly Fotó: MME

A macskabagoly azon kevés európai bagolyfaj egyike, ami nem veszélyeztetett, míg a gyöngybagoly a költésre alkalmas területeinek elvesztése miatt veszélyeztetetté vált. A füleskuvik Magyarországon országszerte elterjedt és állománya stabil, viszont mióta a törpekuvik is költőfajjá vált az országban, már nem a legkisebb bagolyfajunk. De év madara még lehet.