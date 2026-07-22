Tiltott vegyi anyagokat találtak a matricatetoválásokban

A Greenpeace és a Felső-ausztriai Munkavállalói Kamara matricatetoválásokat vizsgáltatott be vegyi anyagokra, az eredmények pedig meglehetősen riasztóan alakultak: a 15 vizsgált termékből 13-at nem ajánlanak a szülőknek és a gyerekeknek. A Greenpeace közleménye szerint a vizsgált matricákat a Müllerből, a DM-ből, a Sheinről, a Temuról és az Amazonról szerezték be. Bár a termékek formálisan megfeleltek a jogszabályi előírásoknak, ettől függetlenül veszélyesek lehetnek a gyerekek egészségére.

A jelenlegi szabályozás csak külön-külön rendelkezik az egyes vegyi anyagok határértékeiről, ezek koktélhatását azonban már nem veszi figyelembe, ezért a Greenpeace szigorúbb, az egész Európai Unióra kiterjedő szabályozást sürget. A vizsgált termékekben 31 problémás vegyi anyagokat találtak, köztük négyben örök vegyi anyagokat (PFAS) is, amelyek az Európai Unióban forgalomba hozott kozmetikumokban és játékokban tiltottak, a matricákban mégis kimutatták a jelenlétüket.

Ólom, nikkel, PFAS

Szinte valamennyi mintában kimutatták az ólom vagy a nikkel jelenlétét is, ezek közül viszont csak az egyikben találtak kioldódó ólmot, azt is a határérték alatt. Két termékben, a Müller és a Thalia matricáiban teflont találtak, az Amazonról rendelt matricákon pedig nem tüntették fel az összetevők listáját. A labor tiltott lágyítószert is talált az egyik termékben, továbbá öt olyan vegyi anyagot, amelyek feltehetően rákkeltőek – áll a szervezet közleményében.

A vizsgálat eredményei Alexandra Vent bőrgyógyász szerint is aggasztóak, az ehhez hasonló termékek esetében ugyanis szerinte nem elegendő a jogszabályban meghatározott értékek betartása, inkább az elővigyázatosság elvének kellene érvényesülnie.