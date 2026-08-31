Virágzik a neten az illegális állatkereskedelem

Hova forduljon az ember, ha majmot akar venni? Úgy tűnik, az internet erre is kínál megoldást: a Helsinki Egyetem és a Fokvárosi Egyetem frissen megjelent tanulmányában az illegális állatkereskedelem online csatornáit vizsgálták, és hat hét alatt 1600 olyan hirdetést találtak, ahol főemlősöket lehetett volna vásárolni – illegálisan és anonim módon. És ez még semmi, a Youtube-on, az Instagramon, a Facebookon, a TikTokon, az eBay-en, az Alibabán, a Shopeen és a Tokopedián még több ezer hasonló hirdetést találni, amelyekben élve vagy halva, de védett állatokat kínálnak.

Enrico Di Minin, a Helsinki Egyetem biológusa szerint a kutatás alapján egyértelmű, hogy a védett fajok iránti kereslet növekszik, ennek megfelelően a kínálat is, a hagyományos állatcsempészeti módszerek mellett pedig egyre nagyobb szerepet kapnak az online piacterek is. A kutatók a hagyományosan keresett állati eredetű termékek, például az orrszarvútülök mellett számos olyan fajra is rátaláltak a piacon, amelyekkel eddig nem kereskedtek a csempészek, ami azért is különösen rossz hír, mert így ezek akkor is veszélybe kerülhetnek, ha eddig nem tartották őket ritkának vagy kihalással fenyegetettnek.

Háziállat vagy tobzoskapikkely

A kutatók összesen 280 online felületet vizsgáltak állathirdetések után kutatva, ezeken összesen 33006 olyan hirdetést találtak, amelyekben veszélyeztetett fajokat kínáltak. Ezek 54 százalékában élő állatot lehetett venni, a többiben állati eredetű származékokat. Az állatok mellett a védett növények és gombák kereskedelme is virágzik az online platformokon.

A kutatók szerint a vásárlók az interneten is hasonló tiltott termékeket vagy állatokat keresnek, mint offline, de mivel itt jóval nagyobb közönséget érnek el a hirdetők, a biodiverzitásban okozott kár is nagyobb. Di Minin szerint csak a szabályozás szigorítása hozhat megoldást a problémára, amihez az online piactereket és felületeket biztosító cégek és az illegális kereskedelem forrásának számító országok közös fellépésére lenne szükség.