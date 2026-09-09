Jelentősen gyengítik a tüdő létfontosságú rétegét a magas koncentrációjú vape adalékanyagok

A boltokban is forgalmazott vapek olyan típusú adalékanyagai, mint az E-vitamin és a CBD (kannabidiol) magas koncentrációja meglágyítja a tüdő kulcsfontosságú rétegét, amely a szerv tágulását és összehúzódását segíti – írják a kutatók a Langumir folyóiratban szerdán megjelent tanulmányukban. Prajnaparamita Dhar, a Kansasi Egyetem vegyészeti, kőolajmérnöki professzora és kutató csapata egy leegyszerűsített lipidfilmhez, azaz a tüdő felületaktív anyagának fő lipidösszetevőjéhez, ami dipalmitoil-foszfatidilkolint (DPPC) tartalmazott, különböző koncentrációkban E-vitamint vagy CBD-t adtak.

„A modellünkben azt próbáljuk utánozni, ahogy a tüdő összenyomódik és kitágul a légzési ciklus során. Tehát egy vékony filmet veszünk, és modellezzük ezt a tágulási-összehúzódási folyamatot. Azok a frekvenciák, amelyeken összenyomjuk vagy deformáljuk a filmet, megegyeznek a légzés frekvenciájával” – idézi a Medical Xpress Dhart. Ez a tüdőmodell azért volt fontos, mert a szervben több millió apró tüdő-léghólyagocska található, amik a levegővételekkor kinyílnak, majd bezáródnak: ezeknek a felületét képezi a tüdő felületaktív anyaga. Miután a kutatók megfigyelték a tüdőmodellen a filmréteg mechanizmusát, fluoreszcens mikroszkópiával tanulmányozták, ahogy a lipidek átrendeződnek táguláskor és összehúzódáskor.

A kutatók azt találták, hogy az E-vitamin kémiai összetétele elváltozásokat okozott a tüdő felületaktív anyagának szerkezetében, és bár a CBD ennél kevésbé volt káros hatású, mindkét anyag esetében a megnövelt koncentráció nagyobb mértékben károsította a tüdő működését. Dahr szerint "ha [a filmréteg] túl puha, egyszerűen szétszakad. Nem lesz képes ellenállni ennek a deformációnak". A kutató figyelmeztetett, hogy a mechanizmus pontos megértéséhez további kutatásokra van szükség, ráadásul szerinte azért lenne fontos ezek sürgős folytatása, mert a vape használat „nő a serdülők körében, akiknél a tüdő ebben az életkorban még fejlődő szerv”.

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