A nikotin e-cigarettában fogyasztva is negatívan befolyásolja a fejlődő idegrendszert

Bár az Egyesült Államokban már tilos az ízesített füstmentes dohánytermékek árusítása, és az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO szerint is növeli a különböző szív- és tüdőbetegségek kockázatát az e-cigaretták használata, azt eddig nem vizsgálták, hogy a vape néven különösen a tizenévesek körében népszerű nikotinfogyasztás milyen hatással van a fejlődőben lévő szervezetre.

Az amerikai tudományos társaságok szövetsége, az American Association for the Advancement of Science (AAAS) Seattle-ben vasárnap, február 16-án befejeződött négynapos közgyűlésén Marina Picciotto, a Yale Egyetem idegtudós kutatója ismertette saját vizsgálatainak eredményeit.



Picciotto a közismerten rendkívül addiktív nikotin élettani hatásait vizsgálta fiatal laboregerek szervezetében. Azt találta, hogy a nikotinnak kitett serdülő egerek idegsejtjeiben nem visszafordítható szerkezeti változások történnek, amelyek megváltoztatják az információk továbbításának egészséges mechanizmusait.

Fejlődésben lévő szervezetű emberegyed e-cigaretázik Kuala Lumpurban Fotó: MOHD RASFAN/AFP

A nikotinnak kitett egerek érzékenyebbek lettek a környezeti stresszre, ingerküszöbük extrém módon lecsökkent. A kutató úgy véli, hogy ilyen folyamat állhat azon stressz indukálta, érzelmi túlreagálással leírható viselkedési problémák hátterében is, amelyeket humán kutatások mutattak ki a születésük előtt nikotinnak kitett gyerekeknél. Picciotto szerint a közvetlen összefüggések bizonyítására még további széleskörű kutatásokra lesz szükség.

