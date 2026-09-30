Az OpenAI bemutatta új ágensét, a Dots a Muse versenytársa akar lenni

Egy fejlesztőknek szóló San Franciscó-i rendezvényen Sam Altman, az OpenAI ügyvezetője bejelentette a vállalat új AI-ágensét, amely a Dots névre hallgat. Altman azzal konferálta fel, hogy ambiciózusabb a ChatGPT-nél, és „teljesen új módját jelenti annak, ahogyan a mesterséges intelligenciával dolgozhatunk” – ismerteti a Guardian.



„AI-segéderő, amely mindig ott áll mögötted” – jellemezte a Dots-ot Altman, és erre a rendezvényen jelen lévő fejlesztők nagy tapssal reagáltak. „Akár egy egész Dots-csapattal dolgozhatsz” – mondta Altman, az OpenAI pedig úgy kommunikál, hogy „a Dots a te kiterjesztésed”.

Sam Altman az OpenAI fejlesztői konferenciáján a San Franciscó-i Fort Masonben, 2026. szeptember 29-én bemutatja a Dots-ot, a cég új ágensét Fotó: HEATHER DIEHL/Getty Images via AFP

Maguk a „dot”-ok (jelentése: pont vagy pötty) színes, apró figurák, némelyik svájcisapkát vagy szemüveget visel. Afféle személyi asszisztensek, amelyek feltűnhetnek a telefonunk vagy laptopunk képernyőjén, különféle alkalmazásokba integrálhatók, és képesek utasításokat követni. Felügyelet nélkül is végre tudnak hajtani feladatokat, például időpontot egyeztetni, repülőjegyet foglalni vagy feladatokat delegálni a kollégáknak.

A Dots működését a GPT-6 Astra, a vállalat legújabb modellje biztosítja. A cég egyébként éppen a Dots bejelentése előtt közölte, hogy leállítja a GPT-6.1 Astra kiadását, mert tesztelés során megtévesztő viselkedés jeleit mutatatta.

A Dots a Meta két hete bemutatott Muse nevű AI-ágensének versenytársa lehet, noha a Muse elsődlegesen a hétköznapi felhasználókat célozza, nem az üzleti ügyfeleket, ahogyan a Dots. A Meta ugyanakkor kedden bejelentett egy kisvállalkozásoknak szánt változatot is. Az Egyesült Államokban a Muse alkalmazását eddig több mint 3 millió alkalommal töltötték le. A Muse-zal együtt bemutattak egy Muse Charm nevű zsebre rakható, tamagoccsi-szerű eszközt is, amely lényegében egy állandóan rendelkezésre álló, személyes asszisztens.

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