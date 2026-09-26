Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne derülne ki valamelyik nagy AI-cégről, hogy a legfejlettebb ágensei elszabadultak, feltörtek valamit, szabadon garázdálkodtak vagy épp egymással szervezkedtek a nyílt interneten. Csak amióta felvettük az AI Híradó új adását, kiderült, hogy az OpenAI egyik ágense júniusban bejutott az ausztrál egészségbiztosítási rendszer egyik statisztikai portáljára, hogy a cég ágensei 53 ChatGPT-felhasználói képet szivárogtattak ki, és hogy több amerikai kormányzati oldalon is jártak – az oktatási minisztérium rendszerét egy kutatócég szerint meg is próbálták feltörni. Mindez három nap alatt történt.

Az Anthropic és az OpenAI messze az élen jár a biztonsági incidensek számát tekintve, de a Meta és a Google is jelentett már ilyen eseteket. Ennek ellenére nincs minden cég egy állásponton: a nagy AI-lassításról Dario Amodei, az Anthropic vezére hosszú esszét írt, amivel Sam Altman (OpenAI) és Elon Musk (SpaceXAI) is egyetértett, Demis Hassabis (Google) más módon képzelné el az AI kordában tartását, Mark Zuckerberg (Meta) vagy Jensen Huang (Nvidia) szerint pedig nincs is szükség összehangolt korlátozásra. Utóbbi vonalat képviseli Donald Trump kormányzata is, amely nagyon nem szeretné, ha Kína az élre törne a kiélezett AI-versenyben.

De most akkor kell-e félni a mesterséges intelligenciától vagy sem? Hol tart most valójában a technológia? Lehet, hogy ez a riogatás is csak a pénzről szól? Mit akar Bernie Sanders, David Sacks vagy Hszi Csin-ping? Igyekeztünk alaposan feltárni és érthetően elmagyarázni, hogy mi is zajlik most az AI világában. Nézd meg itt:

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Az AI Híradó előző adásai: