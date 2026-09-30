Nantucket szigeténél előkerültek egy 19. században elsüllyed hajó roncsai, amelyet akkoriban egy festő hétszer is megörökített

A hétvégén a Massachusettes-i Nantucket szigetét vihar ostromolta, amely a part erózióját okozta. Ennek nyomán pedig felszínre kerültek egy hajó roncsai, amely valószínűleg a 19. századi szkúner (két- vagy háromárbocos vitorláshajó), a Warren Sawyer volt – számol be a helyi Nantucket Current nyomán a New York Times.

A Warren Sawyer roncsai Fotó: Jason Graziadei/Nantucket Current



A fából készült hajó 1884. december 22-én szenvedett hajótörést, rakománya gyapotból és vashulladékból állt. New Orleansból Bostonba tartott, amikor orkánerejű szél térítette le az útjáról. A hajót „könyörtelen hullámverés” ostromolta, amely kettétörte az árbocot egy tömeg szeme láttára. A jelenlévők „izgatottan figyelték, ahogy az a tengerbe zuhan” – jelentette 1885. január 10-én megjelent cikkében az Inquirer and Mirror, egy korabeli nantucketi hírlap.

A Warren Sawyer egy 1884-es fotón Fotó: Nantucket Historical Association

A roncs most ugyanott került elő, ahol az elmúlt négy évben már két ízben felbukkantak darabok a hajóból. „A Warren Sawyer fedélzetén mindenki túlélte a hajótörést" – mondta a New York Timesnak Leonardo Finger, a szigeten természettudományi múzeumot működtető Maria Mitchell Association igazgatóhelyettese.

Wendell Macy: A Warren Sawyer roncsai, 1888 Fotó: Nantucket Historical Association

Korabeli beszámolók szerint miután a hajó elsüllyedt, a következő két hétben a sziget lakói folyamatosan ügyködtek a roncs körül: kirakodták a gyapotrakományt, leszerelték az árbocokat és a hajó egyéb eszközeit, miközben kíváncsiskodók özönlöttek a helyszínre.

Wendell Macy, a nyarakat Nantucketen töltő festő pedig, ráérezve a fokozott érdeklődésre, megfestette a jelenetet – később többször is, a szakértők szerint legalább hét alkalommal.

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