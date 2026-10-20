A Mexikói-öböl ökoszisztémája továbbra sem lábalt ki a 2010-es olajkatasztrófa következményeiből

A tengeri élőlények száma több mint 60 százalékkal zuhant a Deepwater Horizon olajfúrótorony 2010-es robbanását követő években, amikor a BP nevű vállalat által üzemeltetett olajfúró meghibásodott és 134 millió gallon olajat juttatott a tengerbe. Az öbölben őshonos fajok száma azóta is csökken – írja egy, a PNAS folyóiratban hétfőn megjelent friss tanulmány, amihez a kutatók az óceán kétszáz és ezer méteres mélység közötti, úgynevezett alkonyati zónájára összpontosítva 13 éven keresztül végeztek mintavételt az érintett területen.

A robbanás után mintegy öt hónapig tartósan a tengerbe szivárgó kőolaj és földgáz az ott élő tengeri élőlények jelentős részét elpusztította. Ráadásul az életben maradt példányok petéiben a káros anyagok felhalmozódtak, ami hozzájárult ahhoz, hogy a későbbi nemzedékek genetikailag egyre sebezhetőbbé váltak – idézi az AP News Tracey T. Suttont, a Nova Southeastern Egyetem Guy Harvey Oceanográfiai Kutatóközpontjának kutatóját, a tanulmány egyik szerzőjét. A baleset után 2011-ben a kutatók hat különböző mélységben – a felszín és az 1500 méteres mélység között – hálószerelvényeket és akusztikus szonárokat helyeztek el, majd amikor három és fél évvel később visszatértek újabb megfigyeléseket végezni, az ott élő tengeri fajok száma a 2011-ben mértek egyharmadára és egynegyedére csökkent.

A tanulmányhoz a kutatók a Mexikói-öböl északi és keleti részén a hőmérsékletet, az oxigénellátást és a táplálék mennyiségét figyelték meg, ami nem mutatott változást az élőlények kihalásával párhuzamos időben, azonban a gáz- és olajszennyezés jelenlétével összefüggést mutatott a tengeri élőlények nagyarányú pusztulása. A több éves kutatás eredményeként a kutatók arra az eredményre jutottak, hogy a rákfélék – köztük a bálnák egyik fő táplálékául szolgáló garnéla és a krill – száma 62 százalékkal, míg a nagyobb állatoké, például a tintahalaké és a polipoké 59,7 százalékkal csökkent. Ugyanakkor nemcsak az öbölbe ömlő olaj és gáz részecskéi roncsolták az ökoszisztémát, hanem a szennyeződés eltávolítására használt diszpergálószerek is – mondta a tanulmány társszerzője, Isabel Romero, a Dél-Karolinai Egyetem kémiai oceanográfusa.

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