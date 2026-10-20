Először térképezte fel AI a britek négyszáz évvel ezelőtti tengerészeti útvonalait

Két évszázadnyi kézzel írt dokumentumot elemeztettek a Southamptoni Egyetem kutatói AI-jal, hogy feltárják Nagy-Britannia kereskedelmi kapcsolatait és útvonalait a 16. századi Erzsébet-korszaktól az ipari forradalom előtti 18. századig tartó időszakban – írja hivatalos oldalán a Southamptoni Egyetem. Az AI-nak olyan kikötői nyilvántartásokból kellett kinyernie a britek hajózási adatait, amelyek 1565-től kétszáz éven keresztül rögzítették a hajóutak, kikötők, hajók, rakományok és hajóskapitányok információit, majd ezek alapján a kutatók egy korabeli állapotot ábrázoló online interaktív térképet készítettek el.

Képernyőfotó az interaktív térképről Forrás: Southamptoni Egyetem

A kutatók a Kew-i Nemzeti Levéltár bőrkötésű pergamenkönyveiből mintegy százezer oldalt szkenneltek be, és a southamptoni GeoData Intézettel együttműködve a kikötői nyilvántartásokból egy speciális, szövegfelismerő szoftverrel kiszűrték a vizsgált időszakra vonatkozó kereskedelmi adatokat. A kutatók úgy tanították be az AI-t, hogy az felismerje a különböző kikötői tisztviselők egyedi kézírását, illetve az évszázadokon át változó helyesírási szabályokat is. A kutatók az AI-jal több mint háromezer egyedi kikötőt azonosítottak be Nagy-Britanniában és Európa partjain egyaránt, amelyek nemcsak a tengerpartokon, hanem a belvízi útvonalak mentén is fellelhetők voltak.

A kutatók szerint a brit és az európai kereskedelmi hálózat annyira szoros volt ebben a történelmi időszakban, hogy az 1696-97-ben zajló tengerentúli brit kereskedelem nyilvántartott értékének mintegy 80 százalékát európai piacok tették ki. „Ha a mesterséges intelligencia nem gyűjtötte volna össze és rendszerezte volna az adatokat, ez évekig tartott volna. Ugyan kézzel is ellenőrizni kellett, de a folyamat így is hatalmas mértékben felgyorsult" – idézi az egyetem közleménye Craig Lambertet, a Southamptoni Egyetem történészét, a kutatás vezető professzorát.

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