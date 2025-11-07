Lenyűgöző online térképen a Római Birodalom teljes úthálózata

Egy új, nagy felbontású térkép alapján, amely a Római Birodalom úthálózatát jeleníti meg a mai Nagy-Britanniától Észak Afrikáig, úgy tűnik, legalább 90 ezer kilométerrel nagyobb volt ez a rendszer, mint eddig tudtuk.

„Most először van végre egy a birodalmat átfogó, szinte teljes térképünk a fő és mellékutakról” – kommentált a Scientific American-nek Adam Pažout, a Barcelonai Egyetem kutatója. Ő volt ez egyik szerzője annak a tanulmánynak, amely a térképről és a mögötte álló kutatásról a Scientific Data folyóiratban most jelent meg.

Az Itiner-e által megjelenített ókori, római úthálózat Forrás: itiner-e

Az Itiner-e nevű új online térkép több forrás, többek között korábbi adatbázisok, műholdas felvételek és régészeti jelentések alapján állt össze. Feltárja a birodalom úthálózatának valódi kiterjedését abban az állapotában, ahogyan Kr. u. 150-ben, a Római Birodalom virágkora idején kinézett, beleértve a településeket összekötő főutakat, a hadsereg számára épített katonai utakat és a korábbi kutatásokban figyelmen kívül hagyott helyi utakat is. A térkép segítségével a korszak mobilitásáról, de a kereskedelemről és akár a betegségek terjedéséről is. Néhány út nyomvonalán ma már modern városok közötti út húzódik, ilyen például az Egyesült Királyság A5-ös autópályájának egy szakasza London és a walesi határ között. „Maguk az utak tették lehetővé a birodalom fejlődését” - idézi a lap az egyik kutatót, kiemelve, hogy a legnagyobb római utak, mint például a Via Appia, amely Rómából dél felé vezetett, homok, kavics és kő rétegekkel épültek, az adott korban kiváló minőségben.

Az Itiner-e közel 300 ezer kilométernyi utat részletez, ez mintegy a duplája annak, amennyi a korábbi kutatásokban szerepelt. Igaz, ennek a mennyiségnek csak néhány százaléka ismert biztosan, míg közel 90 százaléka erős bizonyítékok alapján feltételezett. Mint például egy, a mai Izrael területén húzódó út, amely a tengerpart és egy katonai tábor között haladt, és római feljegyzésekben szerepel. A 300 ezer kilométernyi út körülbelül 7 százaléka olyan helyeket jelöl, ahol feltehetően léteztek utak, de nincs megfelelő bizonyíték a pontos elhelyezkedésükre.



