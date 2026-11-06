Kétnapos akciósorozat zajlik az AI-adatközpontok ellen szerte Európában

Szerte Európában aktivista csoportok készítették elő azt a ma kezdődött, kétnapos akciósorozatot, amely az adatközpontok terjedése ellen tiltakozik – számol be a Guardian. Több mint száz csoport vesz részt a Stop Dirty Data Centres (Állítsuk meg a mocskos adatközpontokat) nevű megmozdulásban. Moratóriumot követelnek az AI-adatözpont-fejlesztésekre, mondván, ezeknek a fejlesztéseknek olyan környezeti és társadalmi költségük van, amelyet „többé nem engedhetünk meg magunknak”.

A kétnapos tiltakozássorozat keretében tizenöt országban lesznek események, többek között tüntetés zajlik Varsóban a parlament előtt, felvonulás lesz Dublinban, demonstráció Dániában egy Microsoft-adatközpont előtt, valamint Londonban, a Brick Lane környékén, ahová szintén adatközpontot terveznek. A tiltakozásokat támogató szervezetek között ott van a Friends of the Earth, a Greenpeace, valamint a londoni székhelyű Foxglove, amely önmeghatározása szerint egy igazságosabb technológiai jövőért küzdő kampányszervezet.

A brit lap Owen Espleyt, a kampány koordinátorát idézi. „Európa-szerte a helyi közösségek és a civil társadalom együttesen lépnek fel annak megakadályozásáért, hogy a lakóhelyük közelében környezetszennyező adatközpontok létesüljenek, és követelik a politikai döntéshozóktól a nagy adatközpont-beruházásokra vonatkozó moratórium bevezetését” – mondta. „Az amerikai félidős választások eredményei is tükrözik az aggodalmakat, amelyeket az Atlanti-óceán mindkét oldalán élő közösségek osztanak az adatközpontok káros hatásai miatt.”

A német Öko-Institut kutatása szerint 2030-ra az AI-t kiszolgáló adatközpontok szén-dioxid-kibocsátása a 2023-as szint hatszorosára emelkedhet. Az Egyesült Királyságban az AI-adatközpontok energiafelhasználása a következő tíz évben akár 123 millió tonna szén-dioxid kibocsátását is eredményezheti, ami mintegy 2,7 millió ember teljes kibocsátásának felel meg.

A kampány számos társadalmi hatást is felsorol. Ezek között szerepel a chatbotok mentális egészségre gyakorolt hatása, az AI okozta munkahelyvesztés, valamint az a probléma, hogy az adatközpontok fejlesztése elsőbbséget élvezhet a lakásépítésekkel szemben.

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