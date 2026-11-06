A demokraták félidős sikere megakaszthatja a nagy AI-adatközpont-fejlesztéseket

A demokraták elsöprő félidős választási győzelmét követően egyes elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a közelgő szabályozási szigorítások veszélyeztetik az összességében több ezer milliárd dolláros AI-adatközpont-fejlesztéseket – írja cikkében a South China Morning Post.

A Wall Street elemzői rögtön a választási eredmények után csökkentették a nagy techcégek infrastrukturális beruházásaira vonatkozó előrejelzéseiket. Elemzői vélemények szerint a projektek lehetséges felfüggesztése és a szigorúbb hatósági ellenőrzés az adatközpont-fejlesztések akár 30 százalékát is megakaszthatja az Államokban.

Az előrejelzések csütörtökön sokkolták is a részvénypiacokat. A techcégek részvényeit tömörítő Nasdaq 100 index több mint 6,3 százalékot zuhant, ezzel 2300 milliárd dollárnyi piaci kapitalizáció tűnt el. A szélesebb piacot reprezentáló S&P 500 index 4,4 százalékkal esett, 2800 milliárd dollárnyi piaci értéket tüntetve el.

A Trump-adminisztráció erőteljes politikai támogatását élvező AI-adatközpont- beruházási hullám előtt több államban jelentek meg politikai akadályok.

A Meta AI-adatközpont-fejlesztése a texasi El Pasóban, idén augusztusban Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

Texasban a demokrata Gina Hinojosát választották meg kormányzónak, aki azt ígérte, felfüggeszti az új adatközpontok engedélyezését mindaddig, amíg a hatóságok nem foglalkoznak az egyre súlyosbodó problémákkal: a megugró villamosenergia-árakkal, a növekvő vízfogyasztással és a helyi közösségekre gyakorolt hatásokkal.

Alig egy nappal azután, hogy a demokraták visszaszerezték a többséget a Kongresszus mindkét házában, Yassamin Ansari arizonai demokrata képviselő a mesterséges intelligencia fejlesztésének felfüggesztését, az iparág szigorúbb felügyeletét, valamint a mesterséges szuperintelligencia betiltását sürgette.

Az országos politikai fordulat hatására a pénzügyi intézmények lefelé módosították az amerikai AI-infrastruktúrára vonatkozó előrejelzéseiket. A Yorkville Ives befektetési bank becslése szerint az országszerte jelenleg tervezett 800–1000 AI-adatközpont-projekt közül legalább 10 százalékot a törlés fenyeget, további 20 százalék pedig elhúzódó engedélyezési folyamatokkal szembesülhet. Ennek pedig a teljes technológiai ökoszisztémára hatása lesz.

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