A Kagi nevű, a kaliforniai Palo Altóban működő, apró szoftvercég, amely a Google alternatívájaként előfizetéses keresőmotort kínál, elindított egy Gmailhez hasonló e-mail-szolgáltatást.

A Kagi Mail olyan előnyöket ígér, mint a keresőmotorjuk: adatvédelem, a személyes adatok feletti önrendelkezés, testreszabhatóság és teljes körű felhasználói kontroll, ezen kívül benne van egy naptárszolgáltatás is - ismerteti az Ars Technica. Egyelőre az e-mail-, és a naptárfelület is csak böngészőből érhető el, de a cég jövő év negyedik negyedévére natív Android- és iOS-alkalmazásokkal is előállna.

Forrás: Kagi

A Kagit Vladimir Prelovac alapította a kaliforniai Palo Altóban, 2018-ban. A felhasználók által finanszírozott, reklámmentes előfizetési modell alapján működik, azaz nem hirdetésekből vagy a felhasználói adatok értékesítéséből szerzi bevételeit.

Az új email-rendszer kezelőfelülete letisztult, minimalista, nagy hangsúlyt fektet a billentyűparancsok használatára, valamint a privát és reklámmentes felhasználói élményre. Többek között még ezt nyújtja: korlátlan számú e-mail-alias és saját domain használata, 50 GB tárhely, kikapcsolt AI-funkció.

Pár fontos funkció azonban egyelőre hiányzik belőle. Nincsenek még mobilalkalmazások, de ennél is lényegesebb, hogy egyelőre nincs névjegyzék vagy címjegyzék, ezt 2027 első negyedévére ígérik. A keresőmotorhoz hasonlóan a Kagi Mail is fizetős szolgáltatás.

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