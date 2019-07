ELTE-s kutatók: A házimalacok kevésbé szeretik az emberi társaságot, mint a kutyák

A kutyák és az egyre gyakrabban házi kedvencként tartott törpemalacok viselkedését hasonlították össze tudományos programjukban az MTA-ELTE Neuroetológiai Kutatócsoport és az ELTE Etológiai Tanszékének munkatársai.

Bár az emberekkel való együttélés s ok hasonlóságot eredményez a háziállatként tartott fajok viselkedésében, szép számmal akadnak különbségek is. Mint azt az MTA-ELTE kutatócsoportot vezető Gerencsér Linda elmondta, a kísérletet vezető kutatók arra voltak kíváncsiak, vajon a sertések is feltétel nélkül fordulnak-e az emberek felé, miként a kutyák, akik anélkül is kölyökkoruktól fogva kommunikálnak az emberekkel, hogy erre külön megtanítanák őket.

A malacokat kevésbé érdeklik az emberek utasításai, mint a kutyákat Fotó: Paula Pérez Fraga / MTA-ELTE

Kiderült, hogy nem. A malacok többnyire csak akkor érdeklődnek élénken az emberek iránt, ha ezért cserébe ételt remélnek. Az emberek utasításaira pedig, amelyeket a kiskutyák már néhány hónapos koruktól lelkesen követnek, alig-alig figyelnek, szívesebben mennek a saját fejük után.

Az eredményeiket az Animal Cognition című szaklapban a napokban publikáló magyar kutatók hozzáteszik, hogy a jutalom azért a kutyák viselkedését is befolyásolja: „miután enni kaptak, a malacok és a kutyák is többet fordultak az ember felé és gyakrabban értek hozzá, illetve többször is néztek fel az arcára. Érdekes különbség viszont, hogy ha nem vártak élelmet, akkor csak a kutyák néztek az emberi arcra, a malacok nem” - foglalja össze a kísérlet lényegét Paula Pérez Fraga, a kutatásban részt vevő doktorandusz.

Hasonlóan, mégis máshogy reagálnak az emberekre Fotó: Újváry Dóra / MTA-ELTE

Egy másik kísérletben azt vizsgálták, hogy befolyásolják-e az állatok viselkedését az emberek instrukciói. Ennek vizsgálatához két magasabb falú tálkát helyeztek az állatoktól némi távolságra, így azok nem láthatták, hogy étel csak az egyikben van. A kísérletvezető kezével jelezte, melyik tálhoz érdemes menni. A malacok akkor is következetesen a saját fejük után mentek, amikor már megbizonyosodhattak arról, hogy az általuk választott tálkában nincs étel, míg a kiskutyák elsőre ahhoz a tálkához szaladtak, amelyre a kísérletvezető rámutatott.

Az MTA-ELTE Neuroetológiai Kutatócsoportjának és az ELTE Etológia Tanszékének videós összefoglalója itt nézhető meg: