Nyolcmilliárd dollárt bukott a Gillette azon, hogy divat lett a szakáll

Bár a világ egyik legnagyobb multinacionális vállalata, az ohiói központú Procter & Gamble (P&G) ugyan várakozáson felüli profittal zárta üzleti évének utolsó negyedévét, egyik húzóterméke, a Gillette nagyot bukott az áremeléseknek és a prémium kozmetikai termékek iránti keresletnek köszönhetően.

A P&G 2005-ben vásárolta fel a bostoni Gillette-et, a cég történetében rekordnak számító 57 milliárd dollárért, de most 8 milliárd dolláros leírást kellett alkalmazni a borotvamárkánál, vagyis ennyivel csökkent az üzletág értéke 14 év alatt. A cég szerint ennek főként az elmúlt években zajló valutaingadozás és a dollár erősödése az oka, mivel a 80 országban jelen lévő P&G eladásainak csak a negyede történik az amerikai piacon.

Fotó: Dia Dipasupil/AFP

Az értékcsökkenésben szerepet játszhatott az is, hogy 2015 óta több rivális borotválkozási terméket áruló cég is felfutott: a Dollar Shave Club nevű, a termékek online vásárlására és rendszeres házhoz szállítására szakosodott startupot 2019-ben 1 milliárd dollárért vásárolta fel az Unilever, a hasonló alapon működő Harry's nevű borotvacéget pedig 1,37 milliárd dollárért vette meg idén a többek közt a Wilkinsont is gyártó Edgewell Personal Care.

De azt a szakmabeliek is érzik, hogy a piac átrendeződése mellett társadalmi okok is húzódnak a Gillette mélyrepülése mögött – a szakáll a 2010-es évekre újra divatba jött, ezért a férfiak kevesebbet borotválkoznak.

„A férfiakat ma már nem nézik ki sehonnan, ha kihagynak egy borotválkozást, nem számít lustaságnak vagy tiszteletlenségnek” – mondta a Gillette észak-amerikai ágának alelnöke, Massimiliano Menozzi a CNN-nek. A Mintel piacelemző cég testápolási termékekkel foglalkozó szakértője a lapnak elmondta: a 45 év alatti férfiak egyre inkább laza külsőre törekednek, aminek a visszajelzések alapján része az arcszőrzet is.

