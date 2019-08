A tetoválótű is okozhat allergiát

Eddig is ismert volt, hogy a tetováláshoz használt festékek némelyike az arra érzékenyekből allergiás reakciót válthat ki, de a német egészségügyi kockázatelemző kormányügynökség friss jelentéséből az is kiderül, hogy a tűről is juthat nikkel és króm a vérbe.

Ines Schreiver, a Német Szövetségi Kockázatbecslési Intézet (BfR) kémikusa szerint a krómot és nikkelt is tartalmazó ötvözetből készült tű kopásakor az anyagok a véráramba kerülve a nyirokmirigyekhez juthatnak. A kutatók éppen tetoválótintákat vizsgáltak, amikor rábukkantak a fémrészecskékre.

A szakemberek arra jutottak, hogy a fémdarabkák gyakrabban jutnak a vérbe, amikor a tetováló titán-dioxidot tartalmazó festéket használ. Ez az anyag több zöld, piros és kék festékben is megtalálható. Schreiver és csapata disznóbőrön tesztelték ezt a hipotézisüket, ekkor jöttek rá, hogy titán-dioxidos festék felgyorsítja a tű kopását – sima fekete festék használatakor ugyanis nem találtak fémradabokat.

Egy korábbi kutatás szintén a festékekhez használt titán-dioxid egészségre gyakorolt hatásával foglalkozott. Eszerint valóban előfordul, hogy a festékből származó anyag felgyűlik a nyirokcsomókban, de hogy ennek milyen hosszú távú hatásai vannak, még nem derült ki. Miután a titán-dioxidot potenciális karcinogén szerként kezelik, egyesek úgy vélik, hogy a tetoválás rákot okozhat – miközben erre megfelelő tudományos bizonyíték még nem áll rendelkezésre.

Az eddig is ismert volt, hogy a festékben lévő nikkel okozhat allergiás reakciót, de ezt általában annak tulajdonították, hogy több festék is tartalmaz nikkelt, így például a legelterjedtebb, nem túl jó minőségű fekete is – így azt sem lehet mondani, hogy a sima fekete tetoválás veszélytelenebb lenne, mint a színes.

Benne van a fél periódusos rendszer

A különböző festékek egyéb fémeket is tartalmazhatnak: egyes vörösökben például higany található, a sárgákban pedig ólom lehet. Az Arizonai Egyetem egy kutatásában a tinták összetételét vizsgálták, és arra jutottak, hogy nincs olyan aranyszabály, miszerint egy adott színhez jellemzően ugyanaz a fém társulna, az összetétel gyártónként változik.

Alapszínek azért vannak, az Authority Tattoo összeállítása szerint a kadmium adja a piros, a króm a zöld, a cink a sárga, a kobalt a kék, a titán a fehér, az alumínium a zöld színt, a réz a kéket vagy a zöldet, a vas pedig a barnát, vöröset vagy feketét.

Schreiver szerint a nyirokcsomó további vizsgálata szükséges annak megállapításához, hogy milyen egészségügyi kockázatai lehetnek a tetoválótűkből származó szennyeződéseknek. Addig is abban kell bízni, amit Leslie Wagner, az Arizonai Egyetem kémikusa állapított meg: rengeteg embernek van tetoválása, a legtöbben mégis egész jól vannak. Azt meg azért már egy ideje lehetett sejteni, hogy nincs tetoválás heavy metal nélkül.