Jövőre kevesebb lesz a műanyag a Marriott szállodáiban

Lecserélik az apró szállodai piperecikkeket a Marriott szállodáiban. A rengeteg műanyagszemetet termelő rendszert nem számolják fel teljesen, de a bejelentés szerint legalább nagyobb és újrahasznosítható csomagolású kozmetikumokat helyeznek el a szobákban. A jelenleg használt kis flakonokat jellemzően nem hasznosítják újra, és a nagyokba tizenkétszer annyi kozmetikum fér.

A Marriott néhány észak-amerikai szállodájában már a múlt évben tesztelte a nagyobb sampon-, hajbalzsam- és tusfürdő-kiszereléseket, és a jelek szerint bevált a kevesebb hulladékot termelő újítás.

A változás mintegy 500 ezer szállodai szobát érint, mert 2020 végéig a cég 7000 szállodájának nagy többségében bevezetik. A cég várakozásai szerint az intézkedéssel mintegy 30 százalékkal – mintegy 900 tonnával – kevesebb műnyaghulladékot termelnek majd. A Marriotthoz tartoznak a Sheraton, a Ritz-Carlton, a Courtyard és a W Hotels láncok is.

Arne Sorenson vezérigazgató azzal indokolta a döntést, hogy szerinte vendégeik azt várják tőlük, hogy környezetbarátabban működjenek, de közben ne csökkenjen a szolgáltatások színvonala.

A Marriott versenytársai is igyekeznek környezettudatosabbá válni, vagy legalább annak látszani. A szektor sorsára vélhetően nagy befolyással lesz a klímaváltozás, és a vendégek már most elvárják a termékek és szolgáltatások zöldítését. A Holiday Inn hálózatot birtokló IHG júliusban jelentette be szándékát, hogy 2021-től kezdve bevezeti a nagyobb kiszerelésű piperecikkeket, a Hilton pedig még korábban jelentette be, hogy elkezdi a használt szappanok újrahasznosítását. Némi kezelés és fertőtlenítés után ismét csak szappan lesz belőlük.

A szállodai piperecikkek napjainkban már elképesztően pazarlónak tűnő rendszere a Soap Aid nevű melbourne-i civil szervezet fantáziáját is megmozgatta. A szállodaikozemtikum-beszállító cégből kinőtt szervezet azzal foglalkozik, hogy hotelekkel partnerségben elszállítsa és újrahasznosítsa a használt szállodai szappanokat, a nyert termékekkel pedig nélkülöző közösségeket támogat Ausztráliában és azon kívül.

