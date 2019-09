Ez vagy valami, vagy megy valahova: elektromos rollerrel Budapesten

Budapestet idén nyáron elöntötték a fura járművek: az utakon és a gyalogosok megrökönyödésére a járdákon is megjelentek a rollerek, a robogók és a kategóriába besorolhatatlan, eddig nem is létező közlekedési eszközök. Ezek közül sokat elektromos motor hajt, és 20-25 vagy akár 40-50 kilométeres óránkénti sebességre is képesek.

De hol szabad ezekkel közlekedni, mennyivel mennek, mennyibe kerülnek, hogyan lehet hozzájuk jutni, és mennyi idő alatt érnek el a Nyugatitól a Jászai Mari térig? A Qubit sorozatának első részében a chopperszerű elektromos robogót, az Ogrét mutattuk be, most következik a Lime, a gyűlölve szeretett, illetve szeretve gyűlölt elektromos roller és a KRESZ-professzor, aki elmondja, mi ez egyáltalán, járműnek minősül-e, és hol lehet vele közlekedni,

Balesetmentes száguldást!