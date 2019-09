Ész Ventura: Az idősek világnapján eligazodsz egy ötgenerációs családfán?

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Társadalmunk öregszik, és ahhoz, hogy idős korban is teljes életet tudjunk élni, az egészség mellett meg kell őriznünk szellemi frissességünket is, de legalábbis a memóriánkat jó lenne nem elveszíteni idő előtt.

Ehhez rendkívül fontos mind a rendszeres mozgás, mind pedig az ugyancsak rendszeres szellemi tréning. A passzív tévénézés és a monoton keresztrejtvényfejtés helyett reméljük, hogy az Ész Ventura mindig egyedi szellemi kihívásai egyre több idős olvasónk agytekervényeit is megdolgoztatják. Hogy a feladványaink eljuthassanak hozzájuk, és jótékony hatásukat kifejthessék, ebben számítunk a fiatalabb olvasók segítségére is. Nem titkolt célunk, hogy feladványainkkal gondolkodásra serkentsünk fiatalt és időst egyaránt. Fiataloknak éppúgy javasoljuk, hogy az okostelefon nyomogatása helyett használják ki inkább a buszon töltött időt gondolkodásra, ezáltal is edzve és szoktatva magukat, hogy minél hosszabb ideig megőrizhessék majd ők is szellemi frissességüket.

Ahhoz, hogy olvasóink ne érezzék öncélú hiábavalóságnak a feladványok megoldását, igyekszünk azokkal lehetőség szerint valóságos problémákra reflektálni, esetleg ismereteket elmélyíteni általuk a természettudományok egy-egy területén. Emellett a nyereményjátékban való részvételi lehetőség is ösztönző lehet, de legjobban annak örülünk, amikor valaki a maga örömére próbálkozik a haladó feladványokkal, vagy továbbgondolja példáinkat. Az e heti feladványhoz sem kell semmiféle haladó ismeret, bárki eséllyel próbálkozhat megoldani. Javasoljuk, hogy rajzoljatok családfaszerű ábrákat.

68. feladvány: Öt generáció

Egy ükszülő minden gyerekének, unokájának és dédunokájának is van már gyereke, de nincs még szépunokája. Összesen több mint 50 ükunokája van, viszont se neki, se senkinek a leszármazottai között nincs háromnál több gyereke. Az az érdekesség figyelhető még meg a családjában, hogy minden gyerekének ugyanannyi leszármazottja van, viszont minden unokájának különböző.

Mutassuk meg, hogy biztosan van három testvér a leszármazottai között, akiknek különböző számú gyerekük van.

Tegyük fel, hogy minden leszármazott él, nincsenek mostohagyerekek, örökbefogadások stb.

Nehézségi szint:

A megfejtéseket részletes indoklással együtt az eszventura@qubit.hu címre várjuk. A legértékesebb megoldást küldő versenyzők felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára. Közöttük és minden jó megoldást beküldő versenyző között év végén több kategóriában is nyereményeket sorsolunk ki. Az e-mail subject mezőjében kérjük sorszámmal jelezni, hogy melyik feladvány megoldásáról van szó. Beküldési határidő: október 10. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész.

A kiemelt képen egy 13. századi francia Biblia egyik oldalának részlete látható. A könyvritkaságot az észak-franciaországi Laon közkönyvtárában őrzik.