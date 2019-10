Huszonhárom éve ért véget A bolygó kapitánya, ami egy egész generáció életét határozta meg

A bolygó kapitánya című népnevelő ökosorozatot a nyolcvanas évek zöldmozgalmaitól ihletve 1990-ben indította el Ted Turner amerikai médiamogul, a TBS és a CNN csatornák alapítója (neki köszönheti az ifjúság a Cartoon Network rajzfilmcsatornát is). Turnert a nyolcvanas évek végén kezdte bántani, hogy a legtöbb népszerű gyerekműsornak nincs semmilyen kézzelfogható üzenete. Az üzletembert kiváltképp a gyerekriogatásra épülő rajzfilmsorozat, a Scooby-Doo bosszantotta, médiamágnásként pedig szerette volna jobban kihasználni a TBS műsoridejét. Lelkes környezetvédőként úgy döntött hát, hogy összeköti a kellemeset a hasznossal, és megteremtette az ökorajzfilm műfaját. (Turner környezetvédelmi tevékenysége nem merült ki ennyiben, jelentős összegeket szánt a nemes célra, összesen körülbelül egymilliárd dollárt költött a bolygó védelmére.)



A cím volt meg először

Vagy legalábbis elindította a folyamatot: csak a címet adta meg (A bolygó kapitánya, eredetiben: Captain Planet and the Planeteers), a többit Barbara Pyle-ra, a médiabirodalom környezetvédelmi ügyekért felelős alelnökére bízta. Pyle maga is lelkes környezetvédelmi aktivista volt, sőt, a mai napig az, a sorozat által ihletett Planétások bolygóvédő mozgalom (Planeteer Movement) vezetőjeként tevékenykedik. A koncepció csakhamar összeállt: Pyle és Nick Boxer, a sorozat egyik producere öt gyereket talált ki a kapitány mellé, kidolgozták a főgonoszok koncepcióját, és belevágtak a rajzfilmkészítésbe. Turner csak a show nevét adta meg, illetve ő választotta ki a kapitány arcát is, amelyet egyébként pont Nick Boxerről mintáztak. A kapitány egyébként kék színű, ehhez zöld bundesligafrizurája van, ruházata pedig egy piros fecskenadrágból áll (maga Boxer, akiről mintázták, egy 2009-es interjúban azt állította, hogy a fiatalok rendszeresen felismerik az utcán).

Csodás séró Fotó: flickr

A sorozat főszereplője nem is annyira A bolygó kapitánya volt, hanem a Planétások névre hallgató öt gyerek – ők tudták megidézni a kapitányt. A történet szerint Gaia megelégelte a környezetszennyezést, ezért öt gyűrűt készített, és mindegyiket más erővel ruházta fel, majd az öt kiválasztott fiatalra bízta őket, hogy segítsenek neki a környezetszennyezés elleni harcban. A fiatalok a Föld öt különböző országából származtak, ezzel is hangsúlyozva a probléma globális voltát. Azt, hogy mennyire felkapott téma volt ez a kilencvenes években, jól mutatja, hogy a Föld hangját az akkor éppen irtózatosan felkapott hollywoodi színésznő, Whoopi Goldberg adta – és nem ő volt az egyetlen híresség, aki közreműködött a sorozatban.

Tűz, víz, föld, levegő, SZÍV

Az öt fiatal a négy őselemet (föld, víz, tűz, levegő) és egy ötödik erőt, a szív erejét kapták meg, ha pedig összeérintették őket, megjelent a bolygó kapitánya, és segített nekik legyőzni valamelyik gonosz környezetszennyező bűnözőt. Pyle és társai arra is ügyeltek, hogy a kapitány sosem egyedül oldja meg a problémákat, sőt, legtöbbször teljesen fölösleges is megidézni, ezzel azt akarták hangsúlyozni, hogy a Planétásoknak és a nézőknek is saját maguknak kell felelősséget vállalniuk a bolygóért. Azokra is gondoltak, akiknek nem esett le ez a finom üzenet, az epizódok végén ugyanis mindig megjelent valamelyik szereplő, és a Szomszédok legkiválóbb hagyományainak megfelelően elmondta a tanulságot. Minden rész végére harminc másodpercnyi ökotanácsadás jutott, ezek között olyasmik szerepelnek, mint hogy kapcsold le a villanyt, ha kimész a szobából.

A kapitányt a Bulletin amerikai napilap 1990-ben a modern idők hőseként ünnepelte: cikkükben azt is kiemelték, hogy ez az első olyan műsor, amely teljes egészében a környezetvédelemre koncentrál – még akkor is, ha a nyolcvanas évek óta egyre többen pedzegették néha a problémát. Turner tudatosan a gyerekeket célozta meg a gyakran már teljesen propagandajellegű üzenetekkel, mert úgy gondolta, hogy hosszabb távon kizárólag rájuk kell számítani, ha a bolygó jövőjéről van szó.

Meg Ryantól Carl Saganig

Turner nem sajnálta sem a pénzt, sem az energiát, Pyle pedig minél több hollywoodi hírességet próbált az ügy mellé állítani. A rajzfilmsorozat indításakor még az is szóba került, hogy a kapitány hangját Tom Cruise adja majd, ez végül nem jött össze, de Meg Ryan, Jeff Goldblum és az akkor még nem túl közismert Neil Patrick Harris is szerepelt a műsorban, méghozzá ingyen. A gonosz szuperszámítógép hangját Tim Curry, egy másik főgonosz, Tartályos Sly (Sly Sludge) hangját pedig Martin Sheen kölcsönözte. A hollywoodi sztárok mellett még Carl Sagan amerikai sztárcsillagászt is megnyerték az ügynek, ő is javadalmazás nélkül adott tanácsokat a sorozat készítőinek, ahogy Jean-Michel Cousteau, a világhírű Cousteau kapitány fia is közreműködött a show-ban.

Az egyik főgonosz, ő nagyon környezetet akar szennyezni. Magyarul a Csuklyás Patkány névre hallgat.

Turner számára az üzenet mellett a hitelesség is fontos volt, ezért azt akarta, hogy a sorozat fenntartható módon készüljön, úgyhogy még a műanyag akciófigurákat is újrahasznosított csomagolásban árulták (ez némileg ellentmondásosnak tűnik, de a sorozat és a mellette létrehozott alapítvány mellé kötelező volt a merchandising). A storyboardokat is újra felhasználták – ennek persze kiváló marketingértéke is volt. 1993-ra a sorozat hetente hétmillió nézőhöz jutott el, a gyerekek pedig a jelek szerint vették az üzenetet a savas esőtől a nukleáris szennyezésen át a bébifókák lemészárlásáig. A sorozat a 2 és 11 év közötti korosztályt célozta meg, de Pyle szerint az iszonyúan blőd sztorikat direkt úgy találták ki, hogy a felnőttek is nézzék, még ha enyhe önsanyargatásként is.

Ártány, Koszmó, Doktor Métely

A sorozatban a planétások olyan gonoszokkal veszik fel a harcot, mint Ártány, a disznószerű szuperfogyasztó, Koszmó, a haverja, vagy Pikkelyes sugárnyelő, a radioaktív mutáns, aki direkt atomkatasztrófát akar előidézni. Az ő segítője Ólomruhás. A Fosztogató nevű szereplő direkt veszélyeztetett fajokra vadászik, csatlósa Kopasz Argosz. Tartályos Sly illegális szemétlerakásban utazik, segítője Szutyok. Csuklyás Patkány direkt koszos. Doktor Métely egy őrült tudósnő, csatlósa MAL, a szuperszámítógép, ez direkt utalás a 2001: Űrodüsszeiára, ahol a számítógépet HAL-nek hívták. A rajzfilm kritikusai szerint a figurák elnagyoltak, motivációról szó sincs, a környezetszennyezés pedig teljesen öncélú dologként jelenik meg a sorozatban – ennek ellenére úgy tűnik, hogy a célközönségnél hatott, olyannyira, hogy van, aki még mindig a hatása alatt van, a környezetvédelmi alapítvány, amelyet a rajzfilm bevételeiből finanszíroztak, a mai napig aktív.

A planétások léteznek

Laura Turner Seydel, Ted Turner lánya a sorozat vége után is életben tartotta az alapítványt, adománygyűjtéseket és ösztöndíjprogramokat szervezett, közben a rajzfilmen felnőtt generáció tényleg megcsinálta a planétás-mozgalmat, csak épp gyűrűk nélkül. A bolygó kapitányának félmilliónál is több követője van a Facebookon, a sorozatból pedig azóta már film is készült – sőt, most, hogy ismét központi téma lett a klímaváltozás és a környezetszennyezés, nagyon valószínű, hogy az nagy ózonpara után Hollywood a kilencvenes évek után ismét jobban koncentrál majd a témára, ez pedig jó eséllyel a Kapitány újraélesztését is jelenti.

Az új kapitány a pletykák szerint kevésbé lesz blőd, mint az elődje, de nem is annyira a zárd el a csapot vonalon mozog majd: az ígéretek szerint sötét, humoros, de családbarát szuperhősmozit forgatnak majd, valahol a Marvel és a DC univerzuma között. Miután a sorozatban is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a Planétások maguk oldják meg a problémákat, az üzenet nyilvánvaló: a valódi Planétások sem várnak egy szuperhősre, ehhez pedig sokan a fiktív kapitány segítségét várják, egy szuperhősfilm ugyanis felhívhatja a figyelmet a bolygót fenyegető veszélyekre.

Csak remélni lehet, hogy a moziverzióból a bundesliga-frizurát azért kihagyják – lehet, hogy a Földnek ismét szüksége van a kapitány szolgálataira, de nem ilyen áron.