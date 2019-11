9,4 milliárd forintért kelt el minden idők legdrágább órája

Teljesen egyedi darab az a Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A-010 karóra, amiért a hét végén Genfben egy ismeretlen vásárló 31,1 millió dollárt, azaz több mint 9,4 millárd forintot fizetett a Christie's aukciós ház jótékonysági árverésén.

Az acél tokozású, 18 karátos rózsaarany számlapos, öröknaptárral, ébresztővel és mechanikus óráktól szokatlan egyéb komplikációkkal gazdagon felszerelt óra kifejezetten erre az alkalomra készült, nincs belőle még egy a világon, és a számlapra a gyártó rá is írta, hogy „The only one", vagyis az egyetlen.

A Patek Philippe-et az Audemars Piguet és a Vacheron Constantin mellett az óragyártók szentháromságához, a legnagyobbak közé szokás sorolni. A gyárat 1839-ben alapította Genfben a csehországi születésű, lengyel Franciszek Czapek és a szintén lengyel Antoni Patek. A francia órásmester, Adrien Philippe nem sokkal később csatlakozott hozzájuk, és a vállalatot, ami 1932 óta a svájci Stern család tulajdonában áll, 1851 óta nevezik Patek Philippe-nek. Első híres vásáróik között volt Viktória brit királynő, és a cég nevéhez fűződik a világ legelső karórája is, amit a dokumentumok szerint egy magyarországi vásárlónak, bizonyos Koscowicz bárónőnek készítettek 1868-ban.

Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A-010

A legdrágábban eladott óra rekordját eddig szintén egy Patek Philippe, egy 1932-ben gyártott Henry Graves Supercomplication tartotta, ami 2014-ben 24 millió dollárért kelt el; a karórák közül a legdrágább mindeddig Paul Newman 1968-ban gyártott, 6239-es referenciaszámú Rolex Daytonája volt, amit a hollywoodi színész a feleségétől kapott ajándékba, a hátlapján a felirattal: „Drive carefully me" (Vezess óvatosan, én), és egy szintén ismeretlen vásárló 2017-ben 17,8 millió dollárt fizetett érte a Phillips New York-i árverésén..

