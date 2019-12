Idén Miguel Wattson, a twitterező elektromos angolna üzemelteti egy amerikai állatkert karácsonyi égőit

Az Electrophorus electricus faj tagjai eredetileg Dél-Amerikában élnek, és annak ellenére, hogy magyarul elektromos angolnának hívják, rendszertanilag nem sok közük van a valódi angolnákhoz. Eredetileg a Twitterhez vagy a karácsonyhoz sem kötődnek valami szorosan, de ez most a tennessee-i vízi állatkert jóvoltából megváltozott: egy ilyen állat intézi az ottani karácsonyfa díszkivilágítását.

Az angolnát (aki nem angolna) Miguel Wattsonnak hívják, és vízi állathoz méltatlanul aktív a Twitteren. Az elektromos angolnák valójában az elektromoskéshal-félék családjába tartozó Electrophous nem egyetlen fajának számítanak, mérettől, nemtől és körülményektől függően viszont valóban képesek erős áramütést generálni – egyes mérések szerint akár 800 voltot is képesek leadni. Ezért a testükben két szerv felelős: a Hunter-szervvel állítják elő azt az erős áramütést, amellyel a ragadozó elkábítja vagy megöli az áldozatait, a Sach-szerv viszont csak gyengébb feszültséget képes előállítani. Ez utóbbi függ a hal kedélyállapotától is, de a navigációban is segíti. Az Amazonas és az Orinoco iszapos mélységeiben ez az eszköz a kommunikációhoz is jól jön, de mint kiderült, az ünnepek alatt is hasznát lehet venni.

Nem ő az elem

Miguel, bár képes lenne rá, valójában nem akkumulátorként működik: egy kisüléssel ugyan be lehetne kapcsolni a fényfüzért, de nehéz lenne bedugni a csatlakozót a halba, így a tennessee-i állatkertben szenzorokat telepítettek az akváriumába. Joey Turnipseed, az állatkert munkatársa szerint a szenzorok békeidőben arra szolgálnak, hogy hanggá alakítsák az állat kisüléseit, most viszont rákötötték egy karácsonyfára is, amelyen a fények a leadott áramtól függően villognak.

Kimberly Hurt akvarista szerint a fényeken jól megfigyelhető, hogy a tájékozódáshoz használt Sach-szerv alacsonyabb feszültségű, folyamatos kisüléseket hoz létre, ezek okozzák a homályos, pulzáló hatást a karácsonyfán, míg a Hunter-szerv áramütései nagyobb felvillanásokkal járnak.

Miguel szóviccekben gazdag Twittere itt olvasható.