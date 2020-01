Még mindig nem tudni, mi fertőz Kínában, de az már biztos, hogy nem a SARS

Komoly rettegést váltott ki a kínai Hupej tartományban decemberben kitört vírusostüdőgyulladás-járvány. A hónap végére a WHO adatai szerint 44-en fertőződtek meg a 11 milliós metropolisz, Vuhan lakosai közül, 11 karanténban kezelt beteg állapota állapota válságos. Más források 59 megbetegedésről és mindössze 7 súlyos esetről tudnak.

Noha a fertőzések száma önmagában még nem jelentene okot az aggodalomra, a probléma az, hogy az egészségügyi szakembereknek sejtelmük sincs arról, mi okozhatja a tüneteket. Ezek egyébként többnyire megegyeznek a tüdőgyulladásra amúgy is jellemzőkkel: a betegeknek nagyon magas láza van, esetenként légzési nehézségekre panaszkodnak, és a mellkasröntgen-felvételek alapján komoly hámsérülések keletkeznek mindkét tüdőlebenyükben.

Az efféle titokzatos megbetegedések akkor is képesek tömeghisztériát kiváltani, ha a világ távoli pontján, mindössze néhány tucatnyi megbetegedésről lehet tudni. Ennek nem csak az az oka, hogy az interneten valós időben lehet követni olyan fertőzések terjedését is, amelyekről néhány évtizeddel ezelőtt még hírt sem kaptak a távolabb élők. Nemcsak laikusok, szakemberek széles tömegei is tartanak egy ma még azonosítatlan, de nem feltétlenül teljesen ismeretlen kórokozó által kiváltott, komoly következményekkel fenyegető világjárványtól. Az egyelőre csak „disease X”-ként emlegetett jövőbeli világjárvány szakemberek szerint egy influenzaszerű megbetegedést okozó vírusból indul majd ki.

A mostani esetben a legnagyobb félelmet az okozta, hogy közösségi oldalakon terjedni kezdett a feltételezés, miszerint a SARS-járvány újra üthette fel újra a fejét Kínában. A tüdő súlyos, akut megbetegedését okozó vírus a 2000-es évek elején mintegy nyolcezer embert fertőzött és több száz embert ölt meg Kínában és Hongkongban. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) utóbb élesen kritizálta a kínai népegészségügyi hatóságokat, amiért az eseteknek akkoriban csak egy részét jelentették, komolyan veszélyeztetve ezzel az óvintézkedések hatékonyságát. A mostani megbetegedéseket december végén jelentették Kínából az epidemiológiai világközpontoknak.

A vuhani népegészségügyi biztos ezúttal sietett biztosítani a WHO-t és a sajtót egyaránt, hogy vizsgálataik alapján a rejtélyes megbetegedéseket nem a SARS-vírus okozza. Hozzátették, nyolc embert meg is büntettek, amiért ezt a hamis információt hozták nyilvánosságra. A büntetés természetéről mélyen hallgattak. A problémát azonban mindez egyelőre nem oldotta meg, mert miután a SARS mellett kizárták az emberi szervezetben ugyancsak tüdőgyulladást okozó influenza-, madárinfluenza- és adenovírusokat, egyelőre nem sikerült azonosítani a kórokozót, ami a súlyos tüneteket produkálja. A WHO szakemberei ennek ellenére nem látják a különösebb óvintézkedéseket indokoltnak.

