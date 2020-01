Több mint száz veszélyeztetett fajt sodortak a kihalás szélére az ausztráliai bozóttüzek

Több mint 50 olyan veszélyeztetett fajt azonosítottak, amelyek természetes élőterületének a négyötödét elpusztították vagy súlyosan károsították az Ausztráliában október óta tomboló, több tucatnyi ember életét kioltó bozóttüzek, amelyek miatt százezrek kényszerültek otthonaik elhagyására. Az állam tűzoltósága szerint tavaly július elseje óta 5,2 millió hektárt (52 ezer négyzetkilométert), vagyis egy Szlovákia méretű területet érintettek a tüzek Új-Dél-Walesben. A 2019-2020-as bozóttüzek pedig összesen több mint 10 millió hektárt (100 ezer négyzetkilométert), azaz egy Magyarországnál is nagyobb területet érintettek a teljes kontinensen. Ezzel túllépték a tavalyi amazóniai tűzvész 7 millió hektáros pusztítását. Az állatvilágot is óriási csapás érte, a Sydney-i Egyetem becslései szerint egymilliárd emlős, madár és hüllő pusztulhatott el.

Az egyedek elhullása azonban csak – még ha tragikus is –, a kisebbik negatív következménye a pusztító bozóttüzeknek. Nagyobb probléma lehet, hogy a növények és állatok természetes lakóhelyei 50-80 százalékban az enyészeté lettek. Emiatt már amúgy is veszélyeztetett fajok tucatjai sodródtak a kihalás szélére, köztük például a hosszúlábú potoró és más erszényes, kizárólag Ausztráliában honos rágcsálófélék. A kihalás szélére sodródott fajok közül 47 növényt, köztük orchideaféléket, és egy pókfajtát is említettek.

A Guardian által részletezett jelentésben külön kiemelik a koalapopuláció drasztikus csökkenését, jóllehet koalák a tűz által kevésbé érintett régiókban is élnek. Ausztrália egy másik kabalaállatáról, a kacsacsőrű emlősről viszont nem esik szó az összesítésben, pedig ausztrál kutatók a bozóttüzektől függetlenül is felhívták a figyelmet arra, milyen hatással van a sehol máshol nem élő fajra az éghajlatváltozás.

