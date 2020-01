Kínában működni kezdett a világ legnagyobb rádióteleszkópja, ami miatt 7000 embert kitelepítettek

Háromévnyi tesztüzem után munkába állították a világ legnagyobb rádióteleszkópját a kínai Kujcsuo tartományban. A hivatalosan FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope) névre keresztelt, fél kilométeres apertúrájú egytányéros rádióteleszkópja a kínai állami hírügynökség közleménye szerint két és félszer érzékenyebb, mint az eddigi rekorder, és már a tesztüzem során is számos érdekes felfedezéssel szolgált.

A FAST két év alatt 102 új pulzárt azonosított, de Csu Ming rádiócsillagász szerint emellett a földön kívüli intelligencia utáni kutatásban is hasznát veszik majd a műszernek. Az eddigiekben is rengeteg adatot dolgoztak fel, ezeknek a 99 százaléka zajnak bizonyult.

A Mennyország szeme

Az óriásteleszkóp első terveit húsz évvel ezelőtt fogalmazta meg Kína, míg végül 2016-ban épült meg Kujcsuo tartományban, egy természetes karsztmélyedésben, amely tovább fokozza az érzékenységét. A csillagászok az eddigi felfedezések mellett további eredményeket várnak a teleszkóptól, amely most már teljes kapacitással működik. Csiang Peng, a projekt főmérnöke szerint két éven belül jelentős eredményekre lehet számítani. Li Kocsia, a Pekingi Egyetem asztrofizikusa szerint a teleszkóppal az új csillagok felfedezése mellett az univerzum eddig ismeretlen törvényeit is feltárhatják az eszköz segítségével.

Tájba komponált teleszkóp Fotó: Ou Dongqu/XINHUA

A teleszkópot fokozatosan nyitják meg a nemzetközi tudóstársadalom előtt, ezzel Jen Csün, a FAST projektmenedzsere szerint Kína az emberiség közös tudásához járul hozzá.

A Mennyország szemeként is emlegetett óriásteleszkóp összesen 1,2 milliárd jüanból épült meg (magyar szemmel megdöbbentően kicsinek tűnik az 52 milliárd forintnyi összeg). A munkálatok húsz éven keresztül tartottak, és összesen hétezer embert költöztettek el a teleszkóp és az azt körülvevő csillagászati tematikájú park területéről, őket a FAST-tól mintegy tíz kilométerre lévő városba telepítették. A jövőben a rádióteleszkóp pontosságának növelésére törekednek majd, a csillagászok azt remélik, hogy a földönkívüli intelligencia és a pulzárok vizsgálata mellett a FAST az exobolygók kutatásában is áttörést hoz majd.

A projekten eddig is egy nemzetközi csillagászcsoport dolgozott, a jövőben pedig még több külföldi tudóst várnak Kínába – annál is inkább, mert egyes források szerint az országon belül nincs is elegendő szakember a teleszkóp kihasználásához.

