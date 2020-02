Élő közvetítés: A Qubit olvasói a magyar női sakkbajnok Gara Tícia ellen

Kedves olvasóink!

Hétfőn közöltünk egy sakkfeladványt, és azt ígértük, hogy az első öt helyes megoldás beküldője alkalmat kap arra, hogy megmérkőzzön Gara Tícia női nemzetközi nagymesterrel, háromszoros női magyar bajnokkal, aki legutóbb tavaly decemberben védte meg címét a hazai bajnokságban.

A kiírásra számos helyes megoldás érkezett, most pedig eljött az idő, hogy a Qubit olvasói próbára tegyék magukat a jelen pillanatban a legjobb magyar női sakkozó ellen. A mérkőzések már ebben a pillanatban is zajlanak a chess.com-on, egészen délután 1 óráig, és a Qubit Twitch-csatornáján követhetők élőben. Aki a Twitchen nézi a közvetítést, kérdezni, kommentelni is tud a chatben.

A legjobbak jutalma Stefan Zweig híres műve, a Sakknovella, a Helikon kiadó felajánlásában.

Jó szórakozást, jó szurkolást!





