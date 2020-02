Lemondott Persányi Miklós, a fővárosi állatkert főigazgatója

Egészségi állapotára hivatkozva lemondott a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói posztjáról Persányi Miklós. „Életem hetvenedik évébe léptem, és az utóbbi hónapokban munkámban jelentkező rendkívüli terhelés egészségemet is próbára tette. A következő időszakban még tovább növekvő feladatokat felmérve, és tapasztalva a szervezetemet érő negatív hatásokat, magasabb vezetői feladatomtól visszavonulok” – indokolta döntését Karácsony Gergely főpolgármesternek küldött levelében.

A Főpolgármesteri Hivatal közleménye szerint Karácsony azt javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy 2020. március 1-étől Szabó Roland agrármérnököt, az állatkert operatív igazgatóját jelöljék ki a megbízott főigazgató posztjára – erről a közgyűlés a következő ülésén, február 26-án dönthet. Persányi utódját később nyílt pályázaton választják ki.

A döntés hátterében az egykori Vidámpark helyén épülő Pannon Park, és annak főépülete, a Biodóm építése körüli költségvetési viták állhatnak: a 2017-ben megkezdett munkálatok idején még 15,7 milliárd volt a Biodóm építésének tervezett költsége, de ez ma már 63 milliárd forintnál jár.

Persányi Miklós és Tarlós István volt főpolgármester az Állatkertben Fotó: botost/444.hu

A biológus és környezetvédelmi mérnök szakokon végzett Persányi először 1994 és 2003 között volt a budapesti állatkert főigazgatója, majd 2007-ben újra – a kettő között Magyarország környezetvédelmi és vízügyi minisztere volt. Korábban a Magyar Tudományos Akadémia környezetkutatójaként is dolgozott, az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének pedig előbb alelnöke, majd elnöke, később titkára lett.

A leköszönő főigazgató azért nem búcsúzik véglegesen a szakmától: „az Állatkert és a Főváros szolgálatára most is éppúgy elkötelezett vagyok, mint amikor 26 évvel ezelőtt, 1994. március 1-én beléptem az Állatkertbe, és megkezdtem főigazgatói munkámat. Szívesen támogatom kollégáimat a továbbiakban is, utódomat tanácsokkal, a szakmai közösségekbe bevezetéssel, illetve bármely igényelt módon segítem, erőmhöz mérten kész vagyok közreműködni az Állatkert fejlesztéseinek sikeres befejezésében, jövőbeni működtetésének előkészítésében” – írta.

