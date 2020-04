Nagyon súlyos biztonsági problémák vannak a Zoommal, amit most a fél világ kénytelen használni

Ahogy a világ jelentős része önként vállalt vagy kényszerkaranténok millióiban végzi a napi feladatait, úgy jelentkezett robbanásszerű igény a videókonferenciás tárgyalásokat lehetővé tevő mobilalkalmazások iránt.

A COVID-19 járvány nagy nyertese a Zoom lehet, amely pár nap alatt az Egyesült Államokban a legnépszerűbb, Nagy-Britanniában pedig a második legnépszerűbb szolgáltatóvá nőtte ki magát a szegmensben. Közösségi médiában posztolt bejegyzése szerint a koronavírus-fertőzött brit miniszterelnök, Boris Johnson maga is a Zoomot használja hivatali ügyei intézésére.

Bőven akadnak azonban, akik szerint inkább aggasztó, mint megnyugtató az online applikáció hirtelen támadt népszerűsége. Biztonsági szakértők, jogvédők, törvényalkotók, sőt még az FBI is arra figyelmeztet, hogy a Zoom alapbeállításai nem elég biztonságosak. Az Apple tavaly nyáron csendben eltávolította a Zoom szoftvert asztali gépeiről, miután egy súlyos biztonsági rés kihasználásával egyes weboldalak átvehették a gépek webkameráinak irányítását. Éppen kedden tárta fel a The Intercept, hogy a Zoom egyszerűen nem mond igazat arról, hogy a rajta keresztül folytatott beszélgetések teljes mértékben titkosítottak.

A Zoomnak már korábban is meggyűlt a baja a biztonsági követelményekkel. Előfordult, hogy hackerek találomra távolítottak el résztvevőket videókonferenciákról, átvették az uralmat egymás közt megosztott képernyők fölött, illetve úgy indítottak hívásokat számítógépekről, hogy azok felhasználói mit sem sejtettek az egészről.

De kritizálták a szolgáltatást azért is, mert lehetőséget nyújt arra, hogy a konferenciahívás elindítója megfigyelje, hogy az egyes résztvevők minden figyelmüket a tanácskozásnak szentelik-e, vagy esetleg más ablakokat nézegetnek a saját számítógépükön közben.

New York főügyésze, Letitia James most arra kíváncsi, hogyan arányosították a Zoom működtetői a biztonsági követelményeiket az alkalmazás népszerűségének a növekedésével. Az iskolák bezárásával és az otthoni munkavégzés robbanásszerű terjedésével ugyanis az efféle alkalmazások érzékeny adatok miriádjaihoz férnek hozzá, a felhasználók lakókörnyezetének a feltérképezése mellett a kormányok és cégek legkülönfélébb adataihoz is.

A Zoom sajtóreferense azzal reagált a főügyész aggályaira, hogy azon dolgoznak „a nap 24 órájában, hogy a kórházak, egyetemek, iskolák és más vállalkozások világszerte folytatni tudják a napi munkájukat”. Mindazonáltal megértik a főügyész aggályait, és majd el is juttatják hozzá a kért információkat.

