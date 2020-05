Amszterdamban feltalálták a járvány idején is használható kerthelyiséget

Egy amszterdami étterem apró üvegházakkal berendezett kerthelyiséget nyit, hogy vendégei betarthassák a másfél méteres társas távolságot, és a cég se menjen csődbe. A Mediamatic lánchoz tartozó Mediamatic ETEN nevű étteremben vegán ételt szolgálnak fel, és négyfogásos napi menüvel is készül az újranyitás időszakára – írta a Dutchreview.

Az amszterdami belváros fő csatornája, a Dijksgracht partján fekvő vendéglő egyelőre nem nyithat meg, amíg a kormány nem ad engedélyt a hasonló vállalkozások újraindítására, de már teszteli az új berendezést, amelyet lényegében négy kicsi üvegház alkot. A tesztüzemről videót is közzétettek a Facebookon.

A vendégek kettesével vagy hármasával ülhetnek be az építményekbe, és amíg ott vacsoráznak, sem a többi vendéget, sem a pincéreket nem veszélyeztetik, nem beszélve arról, hogy akár el is eredhet az eső. Az étterem hosszabb távon nagyobb üvegházak felállítását is fontolgatja, hogy nagyobb társaságok, például családok is üldögélhessenek együtt a vízparton.

A Mediamatic ETEN máris meghirdette az előfoglalásokat május utolsó hetére és júniusra, az előleget azonban visszafizetik, ha a kormány úgy dönt, hogy tovább is fenntartja a koronavírus-világjárvány miatt elrendelt közösségi korlátozásokat.

