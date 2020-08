Magyar szerzőt díjaztak a sci-fi Oscarjával

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Idén a koronavírus miatt személyesen ugyan nem gyűlhettek össze a 78. science fiction világtalálkozó meghívottjai, a műfaj legnagyobb elismerésének számító Hugo-díjakat viszont ettől még kiosztották. Az 1958-ban alapított díj történetében először magyar születésű szerzőnek is jutott elismerés, a legjobb rajongói műért (fan writer) járó Hugót Takács Bogi vehette át.

Takácsot harmadjára jelölték a díjra, ezzel együtt a Hugo történetében egyúttal ő volt az első, akit egyáltalán jelöltek – most megnyerte. Az online rendezvényen kiosztották a Retro Hugót is, ezért a díjért azok a művek indulhatnak, amelyek nem kapták meg az elismerést valamelyik korábbi világtalálkozón, illetve azok, amelyek valamelyik elmaradt találkozó évében jelentek meg.

A legjobb regény díját Arkady Martine amerikai sci-fi-szerző regénye, A Memory Called Empire nyerte el, a legjobb kisregény díját pedig Amal El-Mohtar és Max Gladstone műve, a This Is How You Lose the Time War kapta. A Neil Gaiman és Terry Pratchett közös regényéből, az Elveszett próféciákból készült 2019-es BBC-sorozat, a Good Omens nyerte el a hosszú formátumú forgatókönyvek kategóriában. Köszönőbeszédében a forgatókönyv írója, Neil Gaiman Pratchett díjának nevezte az elsimerést: szerinte a 2015-ben elhunyt brit író nagyon örülne a Hugo-díjnak, amiből kiderült, hogy mégsem volt igaza, amikor azt állította, hogy semmi vicces nem kapott még soha Hugót. A legjobb fiatal szerzőnek járó Astounding-díjat R. F. Kuang kapta. 2020 legjobb képregényének Nnedi Okorafor LaGuardia című kötetét választották, ezt Tana Ford rajzolta és James Devlin színezte.

Lovecraft megkapta

Az esemény házigazdája George R. R. Martin volt, aki ahelyett, hogy végre megírta volna a Tűz és jég dala következő kötetét, most Howard Phillips Lovecraftot emlegette, emiatt pedig számos kritika érte. Idén Lovecraft Cthulhu-mítosza nyerte ugyanis a legjobb elbeszélés-sorozatért járó retro-díjat az 1945-ben posztumusz megjelent kötetéért, 1945 legjobb science fiction szerkesztőjének pedig John W. Campbell amerikai írót választották – a közösség tagjai mindkét esetben az egykori szerzők rasszista nézetei ellen emeltek kifogást. Kritikusai szerint Martin egyébként is elég szerencsétlenül vezette a díjátadót, kirekesztő és szexista történeteket mesélt, és rosszul ejtette ki a nem angol nevű díjazottak nevét. A világtalálkozó idei (virtuális) házigazdája, a CoNZealand elnézést kért az okozott kellemetlenségekért. A gyűlés résztvevői azt is sérelmezték, hogy Martin hosszú perceket szánt arra, hogy az Oscar-szobor ágyékán tréfálkozzon.

Takács Bogi műveit a Patreonon lehet támogatni és olvasni, a blogja pedig itt található.

