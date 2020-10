A K-pop legújabb lányegyüttesében digitális énekesek is lesznek

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A Magyarországon is egyre népszerűbb koreai popszcéna eddig sem volt mentes a meglepetésektől, de most új frontot nyitottak a zeneipari innovációban: az ország legnagyobb szórakoztatóipari vállalata, az SM Entertainment egy olyan lányegyüttes alakulását jelentette be, amelynek tagjai között hús-vér emberek és virtuális avatarok is lesznek. Az Aespa név az avatar, az experience (tapasztalat) és az aspect (szemszög) szavak összeolvasztásából jön, mivel a kiadó szerint az együttes központi témája az „új világok megtapasztalása” lesz „az avatarunk, vagyis a másik énünk szemszögéből”.

A zenekar logóját egy másik SM-előadó, a SuperM szeptemberi videoklipjében leplezték le, majd október 25-én megalakult az Aespa hivatalos Twitter-oldala, és elkezdődött a tagok bemutatása. Eddig négy tagot lehetett megismerni: Wintert, a nemzetközi nyitás miatt fontos kínai Ningninget, Karinát és My Karinát, aki Karina avatarja. Az SM Entertainment alapítója, Lee Soo-man egy szerdai eseményen elmondta, a zenekar élő és virtuális tagjai különböző valós és digitális környezetekben találkoznak majd egymással, és a szórakoztatóipar jövőjének kezdetét jelzik.

„Ez az az együttes, amiről mindig is álmodtam, mivel egy olyan jövőbeli világot vetít elő, ami hírességekre és avatarokra épül, elmosva a valóság és a virtuális világok közötti határokat” – mondta Lee. A két világ eddig külön létezett a K-popban: a virtuális zenekarokra talán a K/DA a legjobb példa, amelynek négy képzelt tagját a League of Legends karaktereiről mintázták, és amelynek első albuma novemberben jelenik meg, a játékot is gondozó Riot Games kiadásában.

Az SM videóban mutatta be Karina és digitális mása, My Karina találkozását.

Ennyi alapján egyelőre nem látszik, hogy mivel tud majd többet az Aespa, mint mondjuk a Gorillaz, mármint technológiailag.

És persze az is kérdés, hogy a fokozott K-pop-hangulatban mennyire lehet túlélni egy olyan botrányt, mint amibe Karina (valódi nevén: Yoo Jimin) október elején keveredett. Az még hagyján, hogy azt pletykálják róla, hogy rivális kiadókhoz akar szerződni, de állítólag a BTS két tagját, Jimint és RM-et is csúnyának nevezte egy privát beszélgetésben.