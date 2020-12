A hangsebesség kilencszeresét érheti el egy Kínában fejlesztett repülőgép-hajtómű

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Egy kínai fejlesztésű repülőgép-hajtómű a hangsebesség kilencszeresét érte el a szélcsatorna-teszteken. A tervezők szerint egy ekkora teljesítményű hajtóművel felszerelt repülőgép a világ bármelyik pontját elérheti két órán belül. A Sodramjet (Standing Oblique Detonation Ramjet Engine) néven emlegetett hajtóművet kereskedelmi repüléshez és űrutazáshoz is felhasználhatják.

„Az újrahasznosítható transz-atmoszferikus repülő járművekkel horizontális felszállást hajthatunk végre egy reptéri futópályáról, majd gyorsítás után Föld körüli pályára állíthatjuk. Ezután visszatérhetünk a légkörbe, és landolhatunk a reptéren. Ily módon az űr megközelítése rutinszerűvé, megfizethetővé és megbízhatóvá válhat.”

– idézte a Kínai Tudományos Akadémia kutatóit a Chinese Journal of Aeronauticsban megjelent tanulmány.

A hajtómű tervezése során a több évtizede létező szuperszonikus torlósugár-hajtóműveket, az úgynevezett scramjeteket vették alapul. A ma rendszerben álló utasszállító gépeket jellemzően gázturbinás sugárhajtóművekkel, illetve turbólégcsavaros gázturbinás hajtóművekkel hajtják meg; ezek szubszonikus (hangsebesség alatti) sebességgel repülhetnek a Föld légkörében.

A Sodramjet máshonnan közelíti meg a kérdést. A scramjetekhez hasonlóan a Sodramjet is a levegő oxigéntartalmát hasznosítja, így nincs hozzá szükség nagyobb üzemanyagtartályokra. Emiatt azonban az égési ciklus is érzékenyebb: a hangsebesség átlépésekor fellépő hangrobbanás ki is olthatja a torlósugarat, így a motor leállhat.

A South China Morning Post cikke szerint a Sodramjet más megközelítést alkalmaz. A szuperszonikus torlósugár-hajtóművekkel nehéz a hangsebesség hétszeresét (Mach 7) meghaladó sebességet elérni, és olyan magas az üzemanyag-fogyasztásuk, hogy egyetlen légitársaság sem merné vállalni a finanszírozásukat. Arról nem is beszélve, hogy a pilóták és az utasok szívrohamot kapnának, ha repülés közben időnként újra kéne indítani a motort.

A Sodramjet nagy újítása, hogy a hajtómű kialakításának köszönhetően a hangrobbanás nem kockázatot jelent, hanem extra hajtóerőt, ugyanis a tervezőknek sikerült becsatornázniuk a lökéshullámot a hajtóműbe.

„Azzal, hogy sikerült hasznosítani a kártékony lökéshullámot, sikerült fenntartani és stabilizálni a hiperszonikus sebességet. Minél gyorsabban repül a jármű, annál hatékonyabb lesz a hidrogénalapú üzemanyag égése. Az új hajtómű ráadásul jóval kisebb és könnyebb, mint a korábbi modellek.”

– írta a South China Morning Post.

Az új hajtóművel kapcsolatban rengeteg a bizonytalanság – részben azért, mert nem lehet teljes sebességű szélcsatornában tesztelni, mivel ilyen még nem létezik. A Sodramjet ennek ellenére egy érdekes, új fejlesztési utakhoz vezető megközelítése lehet annak a problémának, amivel a hangsebesség sokszorosát elérő hajtóművek tervezői küszködnek.

