Olyan laborközpont épült, ami igazi otthona lesz a tudománynak

Közép-Kelet-Európában páratlan, A-kategóriás laboratóriumkomplexummá fejlődött az újpesti Berlini Park.

Az alapok megvoltak hozzá. A Sanofi Gyógyszergyár szomszédságában található, 3,5 hektáron 21 ezer négyzetméter hasznos területű ingatlanegyüttes eredetileg is speciális kutatási céllal épült, itt volt az egykori Gyógyszerkutató Intézet.

Az elmúlt tíz év közel 1 milliárd forintos tulajdonosi befektetésének köszönhetően folyamatosan újult meg a kiszolgáló infrastruktúra, így lett a Berlini Park ma a régió egyik legmodernebb olyan magántulajdonú bázisa, amely az alapkutatástól a gyártásig számos biológiai, kémiai, orvosi és farmakológiai tevékenységekhez biztosít megbízható hátteret.

Bérlőre szabott diszkréció

Vadon Balázs, a Berlini Park üzemeltetési vezetője szerint az alkalmazott természettudományoknak biztosítanak technológiát úgy, hogy szükség esetén bővíteni tudják az infrastruktúrát. „Amennyiben felújítunk egy épületrészt, akkor úgy építjük ki a strangokat, hogy azokban további rendszereket is lehessen telepíteni. Technológiai szempontból a gépészet és az elektromos ellátás biztosítása a legalapvetőbb feladat, de nem csupán ezt biztosítjuk.

Mivel már a tervezési fázisban együtt dolgozunk a bérlőinkkel, a legegyedibb igényeket is ki tudjuk elégíteni”

– fogalmaz Vadon Balázs.

Az üzemeltetési vezető elmondása szerint a nemrégiben elkészült ezer négyzetméter alapterületű, három szintes laborépület saját finanszírozású rekonstrukciója során gyakorlatilag a csupasz falakig visszabontottak mindent. Az új csatorna és elektromos rendszer, a külső-belső burkolás, vakolás és festés, a tetőfelújítás, az álmennyezettel rejtett komplett gépészet, a speciális légtechnika és az internet hálózat kiépítése a bérlő igényei szerint készült.

„A különféle ipari folyamatokhoz használt kémiai katalizátorok gyártásával foglalkozó cég kívánságlistáján zárt rendszerű, oxigénmentes környezet kialakítása is szerepelt, továbbá laboronként egy vagy több vegyi és szikramentes fülke – sorolja Vadon. A Berlini Park üzleti bizalmon alapuló beruházásának megtérülését a titoktartási klauzulákkal kiegészített bérleti szerződésben rögzített egyedi pénzügyi konstrukciók garantálják.

„Kockázatot vállalunk, de a kölcsönös bizalom működik a bérlők és az üzemeltető között” – mondja az üzemeltetési vezető.

Központi vákuumrendszertől a túlnyomásos vegyifülkéig

Az újpesti gyógyszergyári negyed más egységeihez hasonlóan a Berlini Park is veszélyes üzem. „A technológiai engedélyt a saját tevékenységéhez mindig a bérlő cég szerzi be a hatóságoktól, de nyilván nekünk is aszerint kell kiépíteni a rendszert, ami ehhez szükséges, így az üzemeltetés is az engedély alapján történik” – mondja Kenesei Gábor, a Berlini Park műszaki vezetője.

A több mint négy évtizedes egészségügyben szerzett tapasztalatait az újpesti labor komplexum előtt a budakeszi Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) modernizációja során kamatoztató villamosmérnök szerint „a laboros cégek azért is választják az újpesti bázist, mert ide hagyományosan tervezhetők a speciális tevékenységek és megszerezhetők az engedélyek”.

Ez valószínűleg azonban keveset érne az üzemeltetők szakmai felkészültsége és rugalmassága nélkül. A Berlini Parkban például nem jelent teljesíthetetlen kihívást a -196 Celsius-fok hőmérsékletet előállító kriogén hűtőkhöz szükséges folyékony nitrogént tartalmazó tartályok vagy robbanásmentes vagy túlnyomásos vegyifülkék beszerelése és karbantartása sem. Nem véletlen, hogy a Berlini Parkban található a Krio Intézet őssejt- és spermabankja is.

Home for Science, átrendezhető falakkal

A Berlini Parkban a közeljövőben további nagyszabású fejlesztés indul. A 3205 négyzetméternyi labor- és 900 négyzetméternyi irodahelyiséget magában foglaló hatszintes „high-end” és „high-tech” épület egy korábban elbontott komplexum helyére épül – mondta Antal Eszter, a Berlini Park üzletfejlesztési

vezetője.

A monolit pillérvázas szerkezetű, hőszivattyús rendszerrel klimatizált új épület már az engedélyezi fázisban van, jelenleg 3 fős laborokkal kalkulálnak. Ezekben az önálló szellőztetésű helyiségekben a technológiai leírásnak megfelelően 3 vegyifülke és 3 asztalsziget található, de mivel építészetileg a falak flexibilisen mozgathatók, a bérlői kívánság szerint tetszőlegesen átméretezhetők. A laborok mindegyike önálló bekötéssel rendelkezik, önálló szellőztetéssel és méréssel. A kijáratok felett kézi vezérlésű vészzuhany készül. A laborok ellátását a folyosók végén kialakított, teljes felületen nyitható, daruzható nyílászáró biztosítja. A laborokhoz tartozik egy szintén 3 főre méretezett irodaszoba is. A fenti funkciókat egészítik ki további tárgyalók, kisebb raktárak, irattárak és pihenők.

A laborhelyiségeket úgy alakítják ki, hogy azok gépesítése zavartalan és flexibilis – ezért mindegyikhez önálló, bontható falazatú gépészeti akna tartozik. Az épület szellőztetése mesterséges, laboronkénti szabályozott légkezeléssel. A teljes alapterület hűtött/fűtött, VRF berendezésekkel a tetőn kialakítva.

Tudományos közösség

Az új koronavírus-járvány némileg megakasztotta a Berlini Park kezdeményezését, amely azt célozza, hogy a kutató-fejlesztő munkát folytató cégek szinergiáit becsatornázza. A nemrégiben korszerűsített, üzemi étkezdéből valódi étteremmé váló menzán és közös terekben már jelenleg is zajló tudományos eszmecserét szeretné a Berlini Park menedzsmentje hivatalos fórummá tenni – workshopok és bérlői találkozók formájában.

A közösségi médiában létrehozott zárt csoportok interaktív, inspiratív és innovatív közege így sokkal hatékonyabb lehetne. Vadon szerint mini integrációk már így is létrejöttek: már egymásra talált az algából előállított talajjavító fejlesztő társaság az ilyen termékek gyártásában utazó céggel, és a forgalmazó is házon, pontosabban a Berlini Parkon belülről érkezett – korábban nem volt a vállalkozások között semmiféle kapcsolat, ahogy tulajdonosi hátterükben sincs átfedés. A menedzsment az új építésű laborházzal az akadémiai, egyetemi kutatások felé is nyitni kíván.

A már említett rugalmasság és az organikus fejlődés ugyanis lehetővé teszi, hogy a projekt-alapon finanszírozott alapkutatásokat is lehessen a Berlini Parkban folytatni.

Cégek a Parkból

Milyen cégek működnek már a Parkban? Elég sokféle.

Például az 1998-ban alakult KRIO Intézet, Magyarország első és legnagyobb spermabankja. A cég 50 ezer őssejt mintát és pár ezer hímivarsejt mintát őriz a 2014-ben a Berlini Parkban megnyitott tároló laboratóriumában, amelyet 2019-ben egy nagyobb beruházás keretében bővítettek, modernizáltak. A KRIO intézetben a -196 Celsius-fokos hűtést a krioprezervációs tankok végzik.

A Fermentia Kft. 2006-os alapítása óta a Berlini Park területén működik, ahol mára 1100 négyzetméternél is nagyobb területen dolgozik. A Fermentia legújabb bérleményében – amelyet a Berlini Park a cég igényeinek megfelelően alakított át és újított fel – egy teljesen önálló, bioremediációs-bioaugmentációs K+F és szolgáltató laboratóriumot alakított ki.