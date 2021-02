Harci drónok rajai jelenthetik az autonóm fegyverek új generációját

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

John Murray, az Egyesült Államok hadseregének fejlesztésekért felelős parancsnokságát vezető tábornok azt állítja, hogy a mesterséges intelligencia által vezérelt drónosztagok már annyira gyorsak, hogy az emberek képtelenek sikeresen harcolni ellenük – írja az amerikai Forbes.

Bár a Pentagon hatályos direktívája szerint az autonóm fegyverek, illetve fegyverrendszerek csakis emberi kontrollal működhetnek, Murray szerint ez rövidesen inkább felügyeletet és nem közvetlen irányítást jelent. A tábornok egy webináriumon fejtette ki, hogy az amerikai hadügyi vezetésben élénk viták tárgya, hogy mekkora szükség van a mesterséges intelligencia kontrolljára, hogy annak működése biztonságos ugyanakkor hatékony is legyen.

Murray a harci drónrajokat hozta fel példának. Ezek a gyilkos robotok, pontosabban a vezérlésükkel megbízott mesterséges intelligencia olyan szinkronizált támadásokra képes, hogy az attak ellen emberi reflexekkel és döntéshozatali idővel szinte képtelenség védekezni. Néhány száz drónból álló katonai rajokat már korábban is bemutattak, a közeljövőben az ezredek is bevethetővé válnak, sőt, a tábornok elmondása szerint egy amerikai haditengerészeti projekt akár egymillió drón reptetését is tervezi.

A mesterséges intelligencián alapuló harci eszközök döntéshozatali ideje jóval rövidebb mint az embereké, ráadásul a gépek egyszerre jóval több dologra képesek koncentrálni mint a valódi bakák, ráadásul fáradhatatlanok, állítja Murray. A tábornok szerint az nem megoldás, hogy a mesterséges intelligenciát butítják vissza az emberi szintre, mert amennyiben mások nem hajlandók erkölcsi megfontolásokból ilyesmire, akkor az szó szerint vesztes szituáció. Az eddigi drónos hadgyakorlatok tanúsága szerint az emberi operátorok folyamatos beavatkozásai erősen rontották a robotok teljesítményét

A tábornok szerint az autonóm fegyverek a baráti tűz vagy céltévesztés miatti veszteségeket is csökkentik, és amennyiben lemondanak az ilyen eszközök fejlesztéséről és hadrendbe állításáról, akkor beletörődnek a vereségbe.

A Forbes szerint az amerikai hadvezetés tervei szemben mennek a gyilkos robotok fejlesztés ellen ágáló civil kezdeményezésekkel, de még a hivatalos európai elképzelésekkel is. Az pedig kérdés, hogy a diplomáciai és jogi eszközök miféle korlátokat szabnak az efféle hadi technológiai fejlesztéseknek.

