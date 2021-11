Napkeltétől a horrorkriptáig: ingyen letölthető játékok a Qubit társasjátékversenyéről

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Qubit idén április elsején először hirdette meg Nagy Tavaszi Társasjáték-fejlesztő Versenyét, amelyre írogatós (paper & pencil) játékok beküldését vártuk. A résztvevőknek több mint két hónapjuk volt játékuk elkészítésére és beküldésére. Az értékelés során olyan sok újdonsággal és kiváló ötlettel találkoztunk, hogy különdíjakat is osztott a zsűri, de még így is maradt rengeteg játék, amelyeknek a szoros mezőny miatt nem jutott díj, de mindenképpen említésre méltók. A szerzők hozzájárulásával most ezekből a játékokból adunk közre egy válogatást. Minden versenyzőnek köszönjük az értékes játékokat, és külön köszönet azoknak, akik hozzájárultak játékuk közléséhez, hogy azok olvasóinkhoz is eljuthassanak. Jó szórakozást kívánunk, próbáljátok ki a játékokat! Ha valamelyik játékra visszajelzést szeretnétek adni, azt a tarsasjatek@qubit.hu címre is elküldhetitek, és mi továbbítjuk a szerzőknek.

Napkelte Express

A Napkelte Express már létező, de modern mechanizusokból kreatívan építkező, laza vadnyugati tematikájú vasutas-árubeszerzős játék. A játék elején vannak játékosonként eltérő kisorsolt célok, ami növeli az újrajátszhatóságot, és kicsit enyhít a konfrontáción. A játék során ugyanis el tudunk happolni akciókat egymás elől, mert az adott fázisban választható fő akciók mindegyikéhez tartozik egy bónusz akció is, amit csak az kap meg, aki elsőként választja a hozzá tartozó fő akciót. A játékban visszaköszön még a Korintosz játékból ismerős bolyongó intéző mechanizmusa, egy pici térképen zajló minijáték, amivel extra dolgokat szerezhetünk, de a különbség az, hogy itt nem lehet tetszőlegesen bolyongani, hanem a csempeszerűen lehelyezhető útvonalrészletek berajzolási jogát kell megszereznünk a rajzoláshoz, és ezekből kell jól összekombinálnunk egy útvonalat.

Illusztráció: Csepi Balázs

Szerző: Csepi Balázs a Győri Rómer Flóris múzeumban dolgozik, játékfejlesztéssel 2014 óta foglalkozik, a Cogitate Gamesnél már több játéka is megjelent, Operators nevű játéka pedig a JEM magazin címlapjára is felkerült. A Qubit pályázatára három játékkal nevezett, Családi Üzlet nevű játékát különdíjjal is jutalmaztuk.

Játékosszám: 2-4 fő

Szükséges kellékek: játékosonként 4 dobókocka

Letöltések: szabály, játékoslap

Bolygóközi telepesek

A Bolygóközi telepesek játékosai bolygók kolonizációs csapatának vezetőit alakítják, aki a terraformálójukat irányítva egy minél színesebb és élhetőbb bolygót próbálnak kialakítani telepeseik számára. A szektorokra osztott hatszöges bolygón a kitöltött területekért, szektorokért és többségért is jár pont, de mi magunk is alakíthatjuk, hogy milyen extra kombinációkért járjon még pont a játék végén.

Szerzők: dr. Szabó Ádám (könyvelő), Ádám Nagy (jogász) és Toldi Gábor (kontroller). A háromtagú csapat korábban is összejárt társasozni, de covid-járvány alatt lettek igazán aktívak az online társasozásban. Ez volt az első közösen készített játékuk, de Toldi Gábornak korábban már jelent meg játéka Hexpanse néven.

Játékosszám: 2-4 fő

Szükséges kellékek: játékosszám+1 dobókocka, 16 érme, 12 kártyalap, játékosjelölő

Letöltések: szabály, játékoslap

Piros-kék-sárga

A Piros-Kék-Sárga edukációs játék, amelyben érdekes matematikai tételt

figyelhetnek meg a játékosok. A játékot egy matematikustól kaptuk, aki a játékhoz kapcsolódó matematikai tételre (Sperner-lemma) utaló álnéven küldte be nekünk játékát. Ha valakit jobban érdekel a matek, gondolja át, hogyan kapcsolódik a játék az említett tételhez, illetve érdemes elgondolkodni azon is, hogy maximum hány pontot lehet szerezni a játékban.

Szerzői álnév: Sperner L. Emma

Játékosszám: 2 fő

Szükséges kellékek: 20 darab színes UNO kártyalap

Letöltések: szabály, játéktábla

A választás éjszakája

A választás éjszakája különleges témájú és különleges mechanikájú területfoglalós játék. A két fős játékban a játékosok kampánymenedzserként pártjuk számára minél több mandátumot szeretnének szerezni minél több választási körzetben. A játékosok minden forduló elején nyíltan dobnak három színes kockájukkal, majd elrejtik kockáikat paravánjuk mögé, hogy eldöntsék azok kijátszási sorrendjét. A kockák különböző tulajdonságokkal rendelkeznek: van olyan rossz tulajdonság, ami az ellenfél megfelelő színű kockája által aktiválódik, ha azzal egyszerre kerül játékba.

Szerző: Tóth Gábor, aki nemzetközi területfejlesztési projektek menedzsmentjével foglalkozik, a játék mellett hobbiprojektje, hogy a társasjátékok online enciklopédiájának számító BoardGameGeek adatbázisát elemzi, és időről-időre posztol játékokkal kapcsolatos statisztikai érdekességeket a blogján, amit szintén ajánlunk mindenki figyelmébe.

Játékosszám: 2 fő

Szükséges kellékek: játékosonként 3 színes dobókocka (fehér, kék, piros)

Letöltések: szabály, játéktábla, paraván segédlet

The Crypt of Horrors és Disease from the Depth

Illusztráció: Láng Kristóf

A The Crypt of Horrors és Disease from the Depth ugyanannak a szerzőnek két játéka. Az angol név ellenére magyarul letölthető játékokról van szó. Mindkettő egyszemélyes játék, ezért nem fért bele a társasjátékverseny keretébe, de grafikailag nagyon igényesen kivitelezett, és érdekes gyöngyszem lehet a kockadobálós szerepjátékosoknak, akik szeretik a kazamatás-szörnylegyőzős játékokat. A játékokat Steve Jackson és Ian Livingstone Kaland, Játék, Kockázat sorozata inspirálta, amelynek mechanikájából több elemet is átemelt a szerző, így abban nincsen újdonság, hatalmas szerencsefaktorral dolgozó szimpla kockadobálás; cserébe a játék gyors és többször újrajátszható. A játékhoz közös kiegészítőket is készített a szerző, amik szintén letölthetők.

Szerző: Láng Kristóf, tervezőgrafikus, a 19-20. századi weird fiction, és a 70-es, 80-as évekbeli horror, sci-fi és fantasy filmek megszállottja.

Játékosszám: 1 fő

Szükséges kellékek: 2 dobókocka

Letöltések: szabály és kalandlap (The Crypt of Horrors), szabály és kalandlap (Disease from the Depth), közös kiegészítő (szörnyek), közös kiegészítő (tárgyak)

A versenyt az A-Games Kiadó, a Vagabund Kiadó és a Gémklub Kiadó támogatta.



