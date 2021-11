Videóajánló: Az agyunkat nem az igazságra tervezték

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

„Az emberiség történetében soha, de soha nem jutottunk hozzá ennyi információhoz ilyen gyorsan és ilyen könnyen" – mondta 2009-ben Vint Cerf, akit az internet alapító atyjának is szokás nevezni. 2009 óta nagyot változott a világ, és vele az internet – ha az információ mennyisége hatványozódott is, a nagy zajban egyre nehezebb megtalálni az érdekes és értékes tartalmakat.

Különösen igaz ez a hosszabb, nagyobb figyelmet igénylő videókra. Ki ne találta volna már magát a Youtube útvesztőjében, ahol az algoritmus uralkodik, és ahol a „lefekvés előtt még megnézem ezt az ötperces videót” után az „úristen, már fél három van?” a következő mondat, amire emlékszünk? A Qubit szerzői sem kivételek ezalól, de ha már ott járunk a végtelen online videótárak mélyén, igyekszünk valami érdekessel és értékessel visszatérni a felszínre, és hétvégenként, amikor talán a legtöbb idő jut a videónézésre, meg is osztani őket az olvasóinkkal.

Elsőként Julia Galef „Katonák és felderítők: Miért nem az igazságra tervezték az elménket?” című, közel 50 perces előadását ajánljuk, amit egy 40 perces beszélgetés is követ.

Ki?

Julia Galef a tudományos szkepticizmus fiatal titánja – ami nem azt jelenti, hogy a tudománnyal szemben szkeptikus, hanem a szkeptikus gondolkodást űzi tudományos szinten. Galef 2012-ben, 29 évesen alapította meg az Alkalmazott Racionalitás Központját (CFAR), amely kognitív kutatások mellett érveléstechnikai és racionalitást fejlesztő workshopokat is tart.

Mit?

Galef első könyve The Scout Mindset: Why Some People See Things Clearly and Others Don't (A felderítői gondolkodásmód: miért látják egyes emberek tisztán a dolgokat, és mások miért nem?) címmel jelent meg idén. Elmélete szerint kétféle gondolkodásmód létezik: a katonai és a felderítői. Az érveléssel kapcsolatos kifejezések a katonai metaforákra építenek: alátámasztani, megerősíteni és védelmezni igyekszünk a meggyőződéseinket, mintha erődök lennének. Vagyis az az alapvető motivációnk, hogy megvédjük a határozott véleményünket minden olyan bizonyítékkal vagy érvvel szemben, amely veszélyezteti azt.

Ezzel szemben a felderítői elme azt a motivációt takarja, hogy a dolgokat olyannak lássuk, amilyenek, és ne olyannak, amilyennek szeretnénk látni őket – hogy intellektuálisan hitelesek, objektívek vagy tisztességesek legyünk, és kíváncsiak legyünk arra, hogy mi is az igazság. A felderítői gondolkodásmódot így a különböző identitásaink (kulturális, politikai, nemzeti, vallási) is nehezítik.

Hol?

A projektjeivel és előadásaival a hosszú távú gondolkodást népszerűsítő Long Now Foundation Youtube-csatornáján:

A videó csak angol nyelvű felirattal elérhető, de akit érdekel a téma, az magyar felirattal is megnézheti Galef sokkal rövidebb, 11 perces előadását a TED oldalán.