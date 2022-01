Magyar nyelvű jelnyelvi applikációt dobott piacra egy először Amerikában diadalmaskodó szoftvercég

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Androidos és iOS-rendszerben működő telefonokra is ingyen letölthető jelnyelvi tanítóprogramot dobott a magyar piacra a Robotka Zsolt által alapított, első jelentős sikereit viszont az Egyesült Államokban és Kanadában elérő SignAll. A Magyar jelnyelvi ABC, mint az a nevéből is könnyen kitalálható, egy olyan telefonos alkalmazás, amely felhasználóinak megtanítja a jelnyelv magyarra adaptált változatát. A telefonos program az Egyesült Államok és Kanada után Magyarországon érhető el a világon harmadikként.

A jelnyelvben használatos kézformákat, illetve a leggyakoribb hibalehetőségeket egy oktató mutatja be. A mesterséges intelligenciával megtámogatott program a felhasználókat a gyakorlásban is segíti, mert a képfeldolgozó algoritmusokra épülő program képes felismerni, ha a felhasználónak nem sikerül megfogalmaznia, vagyis a keze segítségével megformáznia, amit közölni szeretett volna. A SignAll elsőként 2018-ban mutatta be programját, azóta az Egyesült Államokban, majd Kanadában egyre elterjedtebb alkalmazást a Snapchat is befogadta. Az amerikai jelnyelv alapjait így 300 millió felhasználó számára tették hozzáférhetővé.

Akárcsak a beszélt nyelveknek, a jelnyelvnek is országonkénti, nemzetenkénti változatai léteznek, így azt adaptálni kellett a magyar nyelvhez. A SignAll Technologies tavaly ehhez szerzett támogatást azzal, hogy harmadik helyezést ért el a Vodafone Digitális Díjának oktatási kategóriájában. A hazai változathoz újra rögzítették a jelnyelvi kézformákat, amihez magyar siket emberek segítségét kérték, valamint újratanították a programmal a magyar jelnyelvhez illeszkedő videókat és képeket. Az app a testpozíciót, az arckifejezést is érzékeli, ezért a SignAll mesterséges intelligencia mérnökei a felismerést végző neurális hálót és az algoritmusokat is továbbképezték.

„A tengerentúli sikerek után biztosak voltunk benne, hogy szeretnénk visszaadni valamit annak az országnak, ahonnan indultunk. (...) Magyarországon megközelítőleg 60 ezer siket ember szembesül nap, mint nap az akadálymentes kommunikáció problémájával. Célunk, hogy az alkalmazással a lehető legtöbb felhasználót érjük el, akik így közelebbi kapcsolatba kerülhetnek a jelnyelvvel és remélhetőleg kedvet kapnak a jelnyelv mélyebb elsajátítására is a számos magyarországi képzőhely egyikén, ezáltal hozzájárulva egy befogadóbb társadalom létrejöttéhez” – tolmácsolták a bevezetésről hírt adó sajtóközleményben Robotka Zsolt, a SignAll Technologies Zrt. alapítójának szavait. A Magyar jelnyelvi ABC ingyenesen letölthető a Google Play és App Store áruházakból is. Az alkalmazás használatához olyan okoseszközre van szükség, amely rendelkezik előlapi kamerával.

