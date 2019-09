A menstruációs appok még azt is elárulják a Facebooknak, mikor szexelt az ember utoljára

A világ legnépszerűbb menstruációsciklus-követő applikációi szemérmetlenül küldik tovább a nők legérzékenyebb személyes adatait a Facebooknak – derítette ki a brit Privacy International önkéntes adatvédelmi szervezet.

A legnépszerűbb alkalmazások némelyike nemcsak a menstruációs időpontokat, hanem olyan személyes adatokat is kapásból továbbküld a Facebooknak, mint a ciklushoz kapcsolódó hangulatingadozás, különböző fizikai tünetek, például lábdagadás vagy haspuffadás, a nők által használt fogamzásgátló módszerek, illetve a szexuális aktivitás.

A menstruációs ciklusukat nők milliói vezetik világszerte mobilapplikációk segítségével. A digitalizált menstruációs naplók nemcsak a ciklus első napjának időpontját segítenek nyomon követni, amire egyébként bármilyen rutin orvosi vizsgálaton, nőgyógyászati rákszűrésen, hormonvizsgálatokon, de akár a háziorvosi rendelőben is rutinszerűen kérdeznek rá az orvosok. Az applikációk azt is jelzik, például a teherbe esni vagy épp azt elkerülni vágyóknak, hogy egy-egy hónapban mikor töltik a potenciálisan legtermékenyebb napjaikat.

A legkevésbé diszkrét digitális egészségügyi naplók közé tartozik a több mint 5 millió felhasználó által letöltött, Plackal Tech fejlesztette Maya és a Mobapp 2 milliós felhasználószámot döntögető MIA nevű alkalmazása. A két alkalmazás a felhasználószám szempontjából egyébként a hasonló egészségügyi appok középmezőnyébe tartozik.

Mint a Privacy International vizsgálatából kiderült, ezek az applikációk akkor is továbbküldik a felhasználók érzékeny adatait a Facebooknak, ha azok be sincsenek jelentkezve a közösségi hálóra. Mindezt egyébként attól függetlenül is megteszik, hogy a felhasználók milyen adatvédelmi tájékoztatót olvastak és fogadtak el.

Az applikációk a Facebook szoftverfejlesztői eszköztárán (SDK) keresztül szivárogtatják ki az adatokat. Ez a csomag segíti a fejlesztőket abban, hogy a Facebook – a felhasználók személyes adatainak a felhasználása révén – személyre szabott hirdetésekkel bombázhassa az ügyfeleiket.

