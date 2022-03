Ljudmila Ulickaja orosz kortárs író szerint Putyin gyengének látja, ezért meri fenyegetni a nyugatot

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Putyin a nyugati országokat gyengének látja, akiket csak a saját profitjuk izgat, ezért meri az energiaellátásuk megnyirbálásával és az atomfegyvereivel fenyegetni, mondta egy tegnapi interjúban Ljudmila Ulickaja nemzetközileg elismert, Moszkvában élő orosz író, aki szerint Ukrajna orosz inváziója az orosz történelem legsötétebb szégyenfoltjaként fog szerepelni a történelemkönyvekben.

A most 79 éves író szerint az orosz katonai erőszakot az orosz nép akarata ellenére követi el „egyetlen ember őrülete” és a hűséges követői, akik kisajátították az orosz nép sorsát. Ulickaja még februárban az orosz sajtóban is kifejtette, hogy országa tettei, amelyekre szerinte a Krím-félsziget gyakorlatilag ellenállás nélküli 2014-es annektálása adta meg az alapot, „fájdalmat, félelmet és szégyent hoztak rá”.

Ulickaja felhívja rá a figyelmet, hogy Oroszországban annak ellenére is nő a nacionalista törekvések népszerűsége, hogy a helyi sajtóban véleménycikkekkel trenírozzák az embereket annak elfogadására, hogy az orosz állami vezetés ellen bevezetett nemzetközi szankciókra válaszul Moszkva a harmadik világháborútól sem riad vissza.

Az interjúban Ulickaja arról is beszélt, hogy Oroszországban tovább folytatódnak a háborút ellenzők demonstrációi, amelyek március elején országos méretűvé váltak. Csakhogy a Putyin-kormány egyre nagyobb erővel lép fel ezek ellen és az orosz átlagemberek hasonló dolgokat kénytelenek megtapasztalni, mint a magyarul Imágó címmel 2012-ben megjelent regénye főhősei, akiknek életét a szerző Sztálin halála és a Szovjetunió összeomlása közötti években követi végig, amikor az állami cenzúra és a propaganda hagyta a legnagyobb lenyomatot az emberek gondolkodásán. Más kérdés, hogy a szankciók okozta élelmiszerhiány is hozzájárulhat az emberek gondolkodásának az alakulásához, mint arról tegnap a Guardian is beszámolt.

