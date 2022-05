A magzat nemén is múlhat a terhesség kimenetele

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A magzat neme önmagában előre jelezheti bizonyos rendellenességek megjelenését: fiú magzatok esetén gyakrabban fordulnak elő ilyen bizonyos komplikációk, mint a lányoknál – erre a megállapításra jutottak a Cambridge-i Egyetem kutatói, akik Amanda Sferruzzi-Perri vezetésével a magzat neme és a terhesség alatt fellépő komplikációk együttjárását vizsgálják. A szakemberek célja, hogy megállapítsák, milyen összefüggés van a fejlődés, a nem, illetve az édesanya életmódja között. Ennek megismerésével célzott terápiás kezeléseket dolgozhatnak ki, amik alkalmasak a fejlődési elmaradások ledolgozására.

2016-os publikációjában Zoe A. Broere-Brown, a rotterdami Erasmus orvosi központ munkatársa olyan kutatási eredményeket mutatott be, amik szerint a lány és fiú magzatok fejlődése, növekedési üteme, illetve testméretei között szignifikáns különbségek vannak. Az eltérések már az anyaméhben kimutathatók, és a fiúgyermekek egészen 12 hónapos korukig nagyobbak, mint a lányok.

A testméretekből adódik a fejlődési tempóban mutatkozó eltérés is, ami a terhességi komplikációkat is okozhatja. Ennek vizsgálatára állt össze Sferruzzi-Perri kutatócsoportja, aminek figyelmét elsősorban a magzatok fejlődési lemaradása és a várandósság alatt tapasztalható, a magzatra is hatással lévő magasvérnyomás-betegség megjelenése keltette fel. Ezek megjelenését a terhesség egyéb körülményei alapján nem lehet megjósolni, a magzat neme viszont önmagában előre jelezheti a megjelenésüket. Fiú magzatok esetén gyakrabban fordulnak elő ilyen jellegű komplikációk, mint a lányokkal várandós nőkben.

A magzati fejlődésben kulcsfontosságú szerep jut a méhlepénynek, amely táplálékkal látja el a növekvő gyermeket az anya szervezetén keresztül. A magzat különösen jól alkalmazkodik a környezeti hatásokhoz az anya táplálkozásától kezdve az egyszerre fejlődő magzatok számáig. Az egereken végzett kísérletekben a placenta változásait nyomon követve kimutatható, hogy a magzat neme is ilyen befolyásoló tényező.

A fiú magzatoknak az anyaméhben több tápanyagra van szükségük, elsősorban a gyorsabb növekedési ütem miatt, ami már az első trimeszterben is látványos. Ennek kielégítésére viszont nem mindig képes megfelelő módon a méhlepény, amit okozhat az anya nem megfelelő étrendje is.

Ezért a nem megállapítása után érdemes célzott terápiákat alkalmazni a terhesség alatt, illetve a magzat nemétől függően odafigyelni a megfelelő életmódra. Az egyes betegségek gyógyszeres kezelésével kapcsolatban viszont még nincs egységes álláspont. A szájon át szedhető pirulák a méhlepényen keresztül a magzat keringésébe is bekerülhetnek, és károsíthatják a fejlődő szerveket. Ha viszont a magzat egészségügyi problémájára kell megoldást találni, akár a placentán keresztül is beadhatók bizonyos gyógyszerek.

