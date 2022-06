A kombucha jót tesz az immunrendszernek, és lehet, hogy a Marson is megél

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A kombucha gombatenyészet nemcsak a vélt vagy valós egészségügyi előnyei miatt érdekli a kutatókat. 2014-ben egy szárított kivonatot a Nemzetközi Űrállomásra is eljuttattak, ahol azt vizsgálták, hogyan viseli a megváltozott gravitációs viszonyokat és az űrben tapasztalható sugárzást, írja az IFL Science.

A Frontiers in Microbiology folyóiratban publikálták annak a kutatásnak az eredményeit, amelyben a mintául szolgáló kombucha tenyészet egy részét 18 hónapra a Marson tapasztalhatóhoz hasonló légkörben helyezték el, a másik felét pedig az űrállomás külső részén tették ki a sugárzásnak. A mintákat ezután visszahozták a Földre és további két és fél éven át tenyésztették a vizsgálat keretében.

Még a genomja sem módosult jelentősen a cellulóztermelő baktériumnak

A kombucha gombatenyészet egyik fontos összetevője a Komagataeibacter oboediens baktérium, amely a növények sejtfalát alkotó cellulóz termeléséért felelős. Bár a minta jelentős része a nem földi körülmények között elpusztult, a kutatók szerint áttörést jelent, hogy pont a cellulóztermelésért felelős részek maradtak életben. A Földre visszahozva a mintában található baktérium képes volt folytatni a cellulóztermelést, hasonlóan a többi földi mintához.

A Komagataeibacter oboediens baktérium környezeti körülményeknek való ellenállása azért is nagyon fontos, mert alkalmassá teszi a társulást vagy annak egy részét arra, hogy további kutatásokban vizsgálják, a Marson is képes lenne-e szaporodni és cellulózt termelni. Bár korábban csak probiotikus tulajdonságai miatt tartották fontosnak a kombuchából fermentált italt az űrhajósok körében, most a Mars kolonizálása miatt kap figyelmet a megosztó kultúra.

A lenyűgöző eredmények mellett viszont aggodalomra ad okot, hogy az űrben járt kombucha tenyészetben jelentősen emelkedett az antibiotikum-rezisztencia. Ez a jövőbeli utazásokat tekintve más élőlényekre is veszélyt jelenthet.

