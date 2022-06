A Google új módszerrel helyettesítené a Turing-tesztet

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A világ 132 intézményének 442 munkatársa két éven át dolgozott az emberi és gépi intelligencia megkülönböztetését szolgáló Turing-tesztet leváltó módszeren – írja a NewScientist.

A Google fejlesztőit is tagjai között tudó kutatócsoport nemrégiben közölte azt a tanulmányt, amelyben beszámolnak a telefonos vagy online szolgáltatások robotasszisztenseit is megszólaltató, gépi (mély)tanulással operáló nyelvi modellekre (AI language models) kidolgozott megoldásukról. A Beyond the Imitation Game benchmark (BIG-bench) nevű új teszt 204 különböző feladata sokféle témakört érint. A gépelméknek egyebek mellett nyelvészeti, fejlődéslélektani, matematikai, biológiai, fizikai problémákkal kell megküzdeniük, de szerepel a listán sakkfeladvány és a társadalmi előítéleteket érintő kérdés is.

A BIG-bench-et bemutató tanulmányukban a kutatók azt írják, hogy a módszer a csoport tagjai mellett elég nagy emberi populáción is tesztelték ahhoz, hogy megfelelő referenciaértékeket kapjanak. Így az módszerük nem csak az azonosításra lehet alkalmas alkalmas az új mesterséges intelligencia-típusok esetleges zavaró új képességeinek vagy potenciálisan káros hatásainak azonosításához.



A NewScientist kereste ugyan a Google illetékeseit, de nem kaptak választ kérdéseikre. A lapnak nyilatkozó Adrian Hilton, a brit Surrey Egyetem munkatársa szerint a Turing-teszt nem feltétlenül elavult, de a modern mesterséges intelligenciákra már feltétlenül érvényes. Szerinte ez csak „az egyik módja annak, hogy összehasonlítsuk az egyik gépi tanulási algoritmust a másikkal, az egyik mesterséges intelligenciát a másikkal. De nem hiszem, hogy ez feltétlenül választ ad az intelligencia kérdésére". Mint elmondta, a „gépi tanulással már elég meggyőzően és eléggé emberi módon tudunk zenedarabokat komponálni, kérdésekre válaszolni vagy szépprózát írni. De, hogy vajon ez valóban intelligencia-e, arra én azt mondanám, hogy nem”.

Kapcsolódó cikkeink a Qubiten: