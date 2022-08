Később hatnak a gyógyszerek, ha helytelen testtartásban nyeljük le őket

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A helytelen testtartás akár egy órával is elodázhatja a szájon át bevehető gyógyszerek hatásos működését, ismertette a Physics of Fluids szaklapban nemrégiben a számítógépes szimuláció segítségével nyert eredményeit a Johns Hopkins Egyetem kutatócsoportja. A tabletta lenyelése során felvett testhelyzet drámai hatással van a felszívódásra, ezért a helyes testtartás elengedhetetlen ahhoz, hogy a fájdalomcsillapítók vagy a vérnyomáscsökkentők időben működni kezdjenek. Az amerikai kutatók négy testtartás esetében vizsgálták, milyen gyorsan jut el a tabletta a gyomorból a vékonybél első szakaszába, ahol a felszívódása meg tud kezdődni.

Szimulációs modelljüket a biomechanika és a folyadékfizika alapvetéseire építették, így képezték le a tablettára ható szervezeten belüli környezetet. Arra jutottak, hogy a gyomor akkor továbbítja a leggyorsabban a vékonybélbe a pirulákat, ha azt a páciens a jobb oldalán fekve, vagy ülő helyzetben jobbra hajolva veszi be. Ezekben a testhelyzetekben a gyógyszerek akár kétszer gyorsabban is felszívódhatnak, mint ha egyenes háttal felülve veszik azokat be. Bal oldalon fekve vagy ülő helyzetben balra dőlve még tovább, az ideális testtartásban lenyelt gyógyszerhez képest ötször annyi ideig tartott, mire a pirula a vékonybélbe jutott.

A nem megfelelő pozíció olyan hatással van a tabletta vékonybélbe jutására, mint a komoly funkcionális probléknak. Az idős, vagy más okból ágyhoz kötött betegek esetében elengedhetetlen a helyes testtartás ahhoz, hogy a gyógyszerek időben és megfelelően hassanak, állítják a kutatók. A szimulációs modell eredményei ellen szól azonban, a kutatócsoport egyáltalán nem vizsgálta például, mi történik a tablettákkal, ha a gyomorban változik a folyadék, a szilárd étel vagy a gáz mennyisége.