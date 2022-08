Semmi sem a tervek szerint alakul a semmitelefon, a Nothing Phone 1 körül

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Még csak múlt hónapban prezentálta a nagyközönség előtt Carl Pei kínai születésű svéd techguru, a OnePlus mobilcég társalapítója új vállalkozása, a Nothing vadonatúj fejlesztését, a Nothing Phone (1) okostelefont, semmi sem a tervek szerint alakul.

A héten több technológiai portál is megírta, a vállalat nemrég amiatt kényszerült magyarázkodni, hogy csak 2023 első felében lesz elérhető a Phone (1) okostelefonon az Android 13 frissítés, miközben a Nothing egyik legnagyobb ígérete a gyors és hibamentes, folyamatos rendszerfrissítés volt.

A Nothing nemrég kiadott egy közleményt, amelyben igyekeznek arról biztosítani a telefontulajdonosokat, hogy folyamatos szoftverfrissítésekkel igyekeznek javítani a felhasználói élményt. Azt írják, hogy az operációs rendszerhez nem prémium letöltésre is rendelkezésre bocsátanak frissítéseket, de az Android 13 csak 2023 első felében lesz elérhető, mert előtte szeretnék a hardverhez igazítani a szoftverfrissítést.

A Nothing Phone (1) készüléket a felső-középkategóriás okostelefonok közé pozícionálja a cég, amelyik tavaly első termékeként a Nothing Ear (1) fülhallgatóval rukkolt elő.

A techvilágban jól ismert Carl Pei 2021 januárjában mutatta be Nothing nevű vállalatát, és olyan támogatókat tudhat maga mögött, mint a legelső iPodot tervező mérnök, Tony Fadell vagy az ismert youtuber és filmrendező Casey Neistat.

Pei egy podcast-interjúban mesélt arról, hogyan lett a vállalat neve Nothing. Először is a cég felvásárolta az Essential PH-1 okostelefon mögött álló Essential nevű vállalatot, amelynek neve nagyon megtetszett a csapatnak, ők is különleges és jelentőségteljes elnevezést szerettek volna. Végül Pei kishúga segítette ki a céget, a techguru ugyanis vele osztotta meg séta közben névjavaslatait, például a Stone vagy a Next nevet, ezeket a lány kínosnak érezte, mire Pei ideges lett, és akkor ugrott be neki a Nothing név.

