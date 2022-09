Magyar drón ügyel a mentősök biztonságára

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Az Előfutár névre keresztelt drón a levegőből tartja szemmel az utat, míg vonulnak a készenléti egységek – legalábbis ez lesz a jövő, ha a szabályozás lehetővé teszi. A Széchenyi István Egyetem és a budapesti Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) közös projektjében olyan eszközt fejlesztett, ami képes riasztani a mentő, rendőrautó vagy tűzoltó sofőrjét a járműből közvetlenül beláthatatlan akadályokra vagy potenciális veszélyhelyzetekre, ezzel megelőzhetőek lesznek az olyan tragédiák, mint amilyen a csepeli májusi mentőbaleset volt. Ekkor egy gyermekmentő ütközött össze egy személyautóval, a balesetben egy ember meghalt, hárman pedig életveszélyesen megsérültek.

A DJI M600 és egy mentőautó a tesztpályán Fotó: Vanek Ákos

Az Előfutár viszont az autó felett haladva belátja azokat a kereszteződéseket is, ahol ehhez hasonló veszélyek merülhetnek fel. A rendszert a Biztonság Hetéhez kapcsolódóan, az Országos Mentőszolgálat közreműködésével mutatták be, a kísérletből kiderült, hogy a rendszer működőképes, csak az országút feletti drónreptetés szabályozásának hiánya miatt élesben még nem használható.

Városban már működne

A drónt a Zalazone járműipari tesztpályán mutatták be, a most alkalmazott kísérleti drónt (DJI M600) korlátozott sebessége miatt nagyobb sebességű manőverekhez nem lehet használni, ezekhez a kutatók szimulációkat alkalmaznak. Az Előfutár városi környezetben viszont fényesen vizsgázott, méghozzá egyedül a világon: a kutatók szerint ez a drónos rendszer világviszonylatban is egyedülálló.

Az éles bemutatót megelőzően a Széchenyi István Egyetem kutatói áprilisban sikeresen tesztelték a drón saját fejlesztésű fedélzeti rendszerét, ebből kiderült, hogy a drón kamerája, gimbalja, navigációs szenzorai és képfeldolgozó rendszere alkalmas a projektben kitűzött célok teljesítésére. Májusban került sor az első sikeres autonóm repülésekre, júliusban pedig a földi jármű követését tesztelték – ezt is sikerrel.

Az Előfutár a tesztek szerint az úton mozgó autó követése mellett embert is tud kísérni, de arra is alkalmas, hogy a drón az autó előtt, annak féktávolságában repülve előre jelezze a forgalmi akadályt, illetve az autó elé húzódva „belássa” a közelgő kereszteződést.

