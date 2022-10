Pénzzel jutalmaznák azokat, akik bejelentik a szabálytalanul parkolókat New Yorkban

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Amióta csak autók járnak az utakon, az emberek szeretnek panaszkodni rájuk, legyen szó vad gyorsulásról, zebrán áthajtó kocsikról vagy épp szabálytalan parkolásról. A közösségi média tele van az ilyen eseteket megörökítő képekkel és videókkal, de hiába, ha azok alapján nem tudnak, vagy nem akarnak intézkedni a hatóságok. New Yorkban most kitalálták, hogyan lehetne előnyt kovácsolni ebből az elégedetlenségből.

Lincoln Restler, a New York-i városi tanács demokrata tagja olyan törvényjavaslatot terjesztett elő, amely lehetővé tenné, hogy a városban élők még pénzt is keressenek a szabálytalanul parkoló autók bejelentésével. Ha elfogadják a javaslatot, a New York-iak benyújthatják képi bizonyítékukat az állam közlekedési hatóságának, és ha az kimondja a szabálysértést, a bejelentő megkapja a tilosban parkoló autó tulajdonosának kirótt 175 dolláros bírság negyedét – ez 43,75 dollár, ami mai árfolyamon több mint 18 500 forint.

A törvényjavaslat többféle parkolási szabálysértésre vonatkozik. A lakosokat arra ösztönöznék, hogy jelentsenek minden olyan járművet, amely elállja a bicikliutakat, a járdákat, a zebrákat, valamint az iskolák be- és kijáratait.

„Én is minden nap tapasztalom a szabálytalan parkolással járó biztonsági kockázatokat. De a jelenség még nagyobb problémát jelent a babakocsit toló szülőknek vagy a kerekesszékeseknek, akik nem tudnak a járdán közlekedni a szabálytalanul parkoló autók miatt. Ezért hozunk létre ebben a jogszabályban egy új struktúrát, amely valódi elszámoltathatóságot biztosít” – mondta Restler a Bloombergnek.

A javaslatnak támogatói és bírálói is akadnak. A New York-i rendőrség szóvivője például azt mondta, a rendőrök attól tartanak, hogy az új jogszabály több erőszakos konfliktushoz vezetne a közlekedés szereplői között, illetve a közlekedésrendészeti szervek ellen is. Mások szerint a polgári bejelentések nem eredményeznének több büntetőcédulát, így a jogszabály nem hozna több pénzt a városi kasszába.

A közlekedési hatóság azonban megállapította, hogy a 2019-ben bevezetett hasonló, az üresben járó járművek lakossági bejelentését lehetővé tévő program a kiszabott bírságok 35 százalékos emelkedéséhez vezetett két év alatt, ráadásul a bejelentések 92 százaléka eredményezte a járműtulajdonosok büntetését. Ez nettó 2,3 millió dollárt hozott a városnak, és közel 725 ezer dollárt a bejelentő lakosoknak. A New York Times szerint van, aki csak a bejelentésekből 64 ezer dollárt (több mint 27 millió forintot) keresett egy év alatt.

Bár a javaslatot még nem fogadták el, a Twitteren máris nagy vitát gerjesztett a kezdeményezés. Van, aki szerint az új jogszabály csak növelné az emberek egymással szembeni bizalmatlanságát, mások viszont már posztolták is a képeiket és videóikat. Egy felhasználó pedig azt írta: „A lakásom alatt van egy Starbucks, szóval csak napi két órát kellene ott eltöltenem, és fel is mondhatnék a munkahelyemen.”