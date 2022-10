Bulizók testhőjével fűtenek egy klubot Glasgow-ban

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A glasgow-i SWG3 közösségi házban és klubban új, a tánctéren tombolók testhőmérsékletét hasznosító fűtésrendszert telepítettek. A rendszer a táncolók által termelt testhőt összegyűjti, majd vizes közeg segítségével keresztülvezeti a padlóba fúrt, 200 méter hosszúságú furatokon, majd a hőszivattyúzás elvének megfelelően visszaengedi a közösségi ház légterébe. A tulajdonosok szerint ez a módszer lehetővé teszi, hogy teljesen leváljanak a gázról.

A Bodyheat névre keresztelt sajátos fűtésrendszert a geotermikus energia felhasználására irányuló tanácsadócéget alapító David Townsend dolgozta ki, aki szerint, mint azt a BBC-nek elmondta, egy laza Rolling Stones ritmussal nagyjából 250 Watt energiát lehet megtermelni, ám ha sokan ugrálnak ütemesen valamilyen progresszív basszus aláfestés mellett, a hőenergia-termelés ennek akár a két és félszerese is lehet. Az emberi hővel működő hőszabályozó rendszer iránt egy berlini klub is érdeklődik, Townsend abban bízik, hogy az energiaválság és egy kis szerencse segítségével találmánya egész Európát is meghódíthatja.

A skóciai klubot üzemeltető Andrew Fleming-Brown elmondása szerint Townsend elképzeléseit azért támogatták, mert a közösségi ház alig három éven belül szeretne zéró széndioxid-kibocsátóvá válni. Az emberek termikus energiájával működő hűtő-fűtő rendszer telepítése mintegy 600 ezer angol fontba, egy hagyományos légkondicionáló rendszer tízszeresébe került, de miután a hőszivattyús rendszerrel jelentősen csökkenthetők a klub kiadásai, az üzemeltető arra számít, hogy a befektetés öt éven belül meg is fog térülni.

A Bodyheat-rendszer kifejlesztését egyébként a skót kormány támogatta, Angus Millar környezetvédelmi tanácsos szerint Townsend geotermikus rendszere nagyban hozzájárul, hogy Glasgow elérje a zéró karbonkibocsátásra vonatkozó vállalásait.